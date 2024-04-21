Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 21.04.2024 (обновлено: 00:01 22.04.2024)
https://ria.ru/20240421/vzryvy-1941387256.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 22.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
В Харькове прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели". РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-21T20:43
2024-04-22T00:01
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941388033_0:23:3078:1754_1920x0_80_0_0_ed9943852a40726441a93c48643dbaf3.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели"."Взрыв произошел в городе Харькове", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области с 20:15 звучит воздушная тревога.Как заявил на днях глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, уже более 30 населенных пунктов находятся под контролем России. При этом местные жители ждут освобождения всей территории региона, чтобы вернуться домой, добавил он.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
россия
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941388033_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6098644a9f5cb71342cdbc726adb1c6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Виталий Ганчев
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

"Зеркало недели": в Харькове прогремел взрыв

© AFP 2024 / SERGEY BOBOKСотрудники ГСЧС Украины во время ликвидации пожара в Харькове
Сотрудники ГСЧС Украины во время ликвидации пожара в Харькове - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AFP 2024 / SERGEY BOBOK
Сотрудники ГСЧС Украины во время ликвидации пожара в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели".
"Взрыв произошел в городе Харькове", — говорится в публикации.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
"Разберут их моментально". К чему ВСУ готовятся на Харьковском направлении
5 апреля, 08:00
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области с 20:15 звучит воздушная тревога.
Как заявил на днях глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, уже более 30 населенных пунктов находятся под контролем России. При этом местные жители ждут освобождения всей территории региона, чтобы вернуться домой, добавил он.
В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраинаВиталий Ганчев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала