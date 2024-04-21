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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 22.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
В Харькове прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели". РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-21T20:43
2024-04-21T20:43
2024-04-22T00:01
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели"."Взрыв произошел в городе Харькове", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области с 20:15 звучит воздушная тревога.Как заявил на днях глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, уже более 30 населенных пунктов находятся под контролем России. При этом местные жители ждут освобождения всей территории региона, чтобы вернуться домой, добавил он.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Зеркало недели": в Харькове прогремел взрыв