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ВСУ начали пополнять ряды за счет заключенных, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 21.04.2024 (обновлено: 16:01 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/vsu-1941356539.html
ВСУ начали пополнять ряды за счет заключенных, заявил Сальдо
ВСУ начали пополнять ряды за счет заключенных, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.04.2024
ВСУ начали пополнять ряды за счет заключенных, заявил Сальдо
ВСУ начали пополнять на Херсонском направлении свои ряды за счет заключенных, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T16:00
2024-04-21T16:01
в мире
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. ВСУ начали пополнять на Херсонском направлении свои ряды за счет заключенных, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Партизаны из организации "Русский Херсон" передают, что в украинские формирования на Херсонском направлении стали поступать пополнения из заключенных, в том числе - осужденных за тяжкие преступления. При этом солдаты-заключенные не горят желанием воевать, а планируют использовать неожиданную свободу, чтобы удрать в Европу", - написал Сальдо. По его словам, похоже, что дела с мобилизацией у киевского режима идут совсем плохо. "Очереди выстраиваются не в "тэ-цэ-ка" (ТЦК, территориальный центр комплектования, так называются военкоматы на Украине - ред.), а к контрабандистам на западной границе, которые за деньги нелегально вывозят мужчин с территории недогосударства", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940056619.html
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в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина
В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина
ВСУ начали пополнять ряды за счет заключенных, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ начали пополнять ряды за счет заключенных на Херсонском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. ВСУ начали пополнять на Херсонском направлении свои ряды за счет заключенных, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Партизаны из организации "Русский Херсон" передают, что в украинские формирования на Херсонском направлении стали поступать пополнения из заключенных, в том числе - осужденных за тяжкие преступления. При этом солдаты-заключенные не горят желанием воевать, а планируют использовать неожиданную свободу, чтобы удрать в Европу", - написал Сальдо.
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По его словам, похоже, что дела с мобилизацией у киевского режима идут совсем плохо.
"Очереди выстраиваются не в "тэ-цэ-ка" (ТЦК, территориальный центр комплектования, так называются военкоматы на Украине - ред.), а к контрабандистам на западной границе, которые за деньги нелегально вывозят мужчин с территории недогосударства", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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