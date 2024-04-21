https://ria.ru/20240421/vsu-1941356539.html

ВСУ начали пополнять ряды за счет заключенных, заявил Сальдо

ВСУ начали пополнять ряды за счет заключенных, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.04.2024

ВСУ начали пополнять ряды за счет заключенных, заявил Сальдо

ВСУ начали пополнять на Херсонском направлении свои ряды за счет заключенных, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T16:00

2024-04-21T16:00

2024-04-21T16:01

в мире

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. ВСУ начали пополнять на Херсонском направлении свои ряды за счет заключенных, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Партизаны из организации "Русский Херсон" передают, что в украинские формирования на Херсонском направлении стали поступать пополнения из заключенных, в том числе - осужденных за тяжкие преступления. При этом солдаты-заключенные не горят желанием воевать, а планируют использовать неожиданную свободу, чтобы удрать в Европу", - написал Сальдо. По его словам, похоже, что дела с мобилизацией у киевского режима идут совсем плохо. "Очереди выстраиваются не в "тэ-цэ-ка" (ТЦК, территориальный центр комплектования, так называются военкоматы на Украине - ред.), а к контрабандистам на западной границе, которые за деньги нелегально вывозят мужчин с территории недогосударства", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940056619.html

херсонская область

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