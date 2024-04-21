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Ахиллесова пята. В Германии рассказали о бреши в обороне ВСУ
Ахиллесова пята. В Германии рассказали о бреши в обороне ВСУ - РИА Новости, 21.04.2024
Ахиллесова пята. В Германии рассказали о бреши в обороне ВСУ
Планирующие бомбы российской армии несут серьезную угрозу ВСУ, сообщает N-TV. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:11
2024-04-21T15:11
2024-04-21T15:12
в мире
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уильям бернс
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Планирующие бомбы российской армии несут серьезную угрозу ВСУ, сообщает N-TV."Нехватка ресурсов для защиты от российских воздушных атак станет ахиллесовой пятой Украины в вопросе дальнейшей обороны страны", — пишет издание.Отмечается, что российские самолеты способны выпускать планирующие бомбы, избегая систем ПВО. Когда же снаряд появляется в поле зрения, его уже не сбить – и он полностью уничтожает все вокруг, указывается в статье. N-TV пишет, что Украина до сих пор не нашла "противоядия" против этих боеприпасов."Спасением могло бы стать увеличение количества зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые могли бы удерживать российские самолеты на расстоянии", — объясняет издание.Однако три имеющихся батареи жизненно необходимы Киеву для защиты оборонных предприятий и инфраструктуры от ракетных атак российской армии, говорится в статье.Помимо этого, ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, пишет издание. Так, имеются сведения, что во многих бригадах украинской армии осталась лишь половина солдат, а некотоорые эксперты уверены, что ВСУ будут дальше терпеть поражения и вынужденно отступят к Днепру, указывается в материале.Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу текущего года. На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский признался, что для Украины ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий России, которая, по его словам, начала проводить наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды, добиваясь при этом тактических успехов.
https://ria.ru/20240421/pentagon-1941332632.html
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в мире, украина, россия, германия, уильям бернс, александр сырский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Россия, Германия, Уильям Бернс, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Ахиллесова пята. В Германии рассказали о бреши в обороне ВСУ
N-TV: у ВСУ нет контрмер против российских планирующих бомб
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Планирующие бомбы российской армии несут серьезную угрозу ВСУ, сообщает N-TV
.
"Нехватка ресурсов для защиты от российских воздушных атак станет ахиллесовой пятой Украины в вопросе дальнейшей обороны страны", — пишет издание.
Отмечается, что российские самолеты способны выпускать планирующие бомбы, избегая систем ПВО. Когда же снаряд появляется в поле зрения, его уже не сбить – и он полностью уничтожает все вокруг, указывается в статье. N-TV пишет, что Украина до сих пор не нашла "противоядия" против этих боеприпасов.
"Спасением могло бы стать увеличение количества зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые могли бы удерживать российские самолеты на расстоянии", — объясняет издание.
Однако три имеющихся батареи жизненно необходимы Киеву для защиты оборонных предприятий и инфраструктуры от ракетных атак российской армии, говорится в статье.
Помимо этого, ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, пишет издание. Так, имеются сведения, что во многих бригадах украинской армии осталась лишь половина солдат, а некотоорые эксперты уверены, что ВСУ будут дальше терпеть поражения и вынужденно отступят к Днепру, указывается в материале.
Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу текущего года. На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский признался, что для Украины ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий России, которая, по его словам, начала проводить наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды, добиваясь при этом тактических успехов.