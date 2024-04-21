https://ria.ru/20240421/vsu-1941348805.html

Ахиллесова пята. В Германии рассказали о бреши в обороне ВСУ

Ахиллесова пята. В Германии рассказали о бреши в обороне ВСУ - РИА Новости, 21.04.2024

Ахиллесова пята. В Германии рассказали о бреши в обороне ВСУ

Планирующие бомбы российской армии несут серьезную угрозу ВСУ, сообщает N-TV. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T15:11

2024-04-21T15:11

2024-04-21T15:12

в мире

украина

россия

германия

уильям бернс

александр сырский

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Планирующие бомбы российской армии несут серьезную угрозу ВСУ, сообщает N-TV."Нехватка ресурсов для защиты от российских воздушных атак станет ахиллесовой пятой Украины в вопросе дальнейшей обороны страны", — пишет издание.Отмечается, что российские самолеты способны выпускать планирующие бомбы, избегая систем ПВО. Когда же снаряд появляется в поле зрения, его уже не сбить – и он полностью уничтожает все вокруг, указывается в статье. N-TV пишет, что Украина до сих пор не нашла "противоядия" против этих боеприпасов."Спасением могло бы стать увеличение количества зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые могли бы удерживать российские самолеты на расстоянии", — объясняет издание.Однако три имеющихся батареи жизненно необходимы Киеву для защиты оборонных предприятий и инфраструктуры от ракетных атак российской армии, говорится в статье.Помимо этого, ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, пишет издание. Так, имеются сведения, что во многих бригадах украинской армии осталась лишь половина солдат, а некотоорые эксперты уверены, что ВСУ будут дальше терпеть поражения и вынужденно отступят к Днепру, указывается в материале.Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу текущего года. На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский признался, что для Украины ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий России, которая, по его словам, начала проводить наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды, добиваясь при этом тактических успехов.

https://ria.ru/20240421/pentagon-1941332632.html

https://ria.ru/20240421/vsu-1941320807.html

https://ria.ru/20240421/ssha-1941309513.html

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в мире, украина, россия, германия, уильям бернс, александр сырский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)