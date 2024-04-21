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Минобороны показало видео взятия в плен солдат ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.04.2024
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09:16 21.04.2024 (обновлено: 09:55 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/vsu-1941312675.html
Минобороны показало видео взятия в плен солдат ВСУ на Купянском направлении
Минобороны показало видео взятия в плен солдат ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.04.2024
Минобороны показало видео взятия в плен солдат ВСУ на Купянском направлении
Солдаты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" захватили позиции и взяли в плен бойцов ВСУ на Купянском направлении, сообщило Минобороны в... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T09:16
2024-04-21T09:55
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Солдаты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" захватили позиции и взяли в плен бойцов ВСУ на Купянском направлении, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Приглушило старшего лейтенанта ВСУ. Мы его повязали, взяли в плен. К сожалению, его напарник, который, с его слов, капитаном был, дал по пяткам, бросив и автомат, и свои документы", — рассказал член штурмового отряда с позывным Лось.Подразделению также удалось захватить еще двух бойцов территориальной обороны.Вся операция заняла три дня, уточнил военный.Из-за неудач на фронте украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен. На этом фоне командование ВСУ начало активнее карать тех, кто пытается сложить оружие. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, для этого военное руководство противника прослушивает радиоканал "Волга", на котором те, кто желает перейти на российскую сторону, получают подробную инструкцию, как это сделать. Но число взятых в плен украинских солдат все равно увеличивается, добавил он.
https://ria.ru/20240419/spetsoperatsiya-1941075466.html
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Захват позиций штурмовой группой группировки войск "Запад"
Захват позиций штурмовой группой группировки войск "Запад"
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в мире, россия, сша, украина, уильям бернс, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Украина, Уильям Бернс, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Минобороны показало видео взятия в плен солдат ВСУ на Купянском направлении

МО РФ: штурмовики заняли позиции ВСУ на Купянском направлении и взяли пленных

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Солдаты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" захватили позиции и взяли в плен бойцов ВСУ на Купянском направлении, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
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19 апреля, 15:35
"Приглушило старшего лейтенанта ВСУ. Мы его повязали, взяли в плен. К сожалению, его напарник, который, с его слов, капитаном был, дал по пяткам, бросив и автомат, и свои документы", — рассказал член штурмового отряда с позывным Лось.
Подразделению также удалось захватить еще двух бойцов территориальной обороны.
Вся операция заняла три дня, уточнил военный.
Из-за неудач на фронте украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен. На этом фоне командование ВСУ начало активнее карать тех, кто пытается сложить оружие. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, для этого военное руководство противника прослушивает радиоканал "Волга", на котором те, кто желает перейти на российскую сторону, получают подробную инструкцию, как это сделать. Но число взятых в плен украинских солдат все равно увеличивается, добавил он.
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В миреРоссияСШАУкраинаУильям БернсВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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