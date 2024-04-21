https://ria.ru/20240421/volnorez-1941294301.html
Система "Волнорез" спасла внедорожник с бойцами от налета украинских дронов
Система "Волнорез" спасла внедорожник с бойцами от налета украинских дронов - РИА Новости, 21.04.2024
Система "Волнорез" спасла внедорожник с бойцами от налета украинских дронов
Оснащенный системой радиоэлектронной борьбы "Волнорез" внедорожник с российскими военными "сбежал" от украинских дронов-камикадзе, которые летели на него один... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T03:17
2024-04-21T03:17
2024-04-21T07:36
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технологии
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Оснащенный системой радиоэлектронной борьбы "Волнорез" внедорожник с российскими военными "сбежал" от украинских дронов-камикадзе, которые летели на него один за другим, но падали, не достигнув цели, сообщил РИА Новости разработчик комплекса."На группу наших солдат совершили FPV-налет. У них на машине стоял "Волнорез" – все бойцы набились в один автомобиль, и буквально как только они нажали на газ, где-то через полминуты в 50 метрах от них упал дрон, потом еще один, и потом еще. Так они ехали, а FPV-дроны противника, как ни пытались, не смогли их догнать. Все они могли бы погибнуть, машина была небронированная, обычный внедорожник, но спаслись", — рассказал он.Систему РЭБ "Волнорез" впервые представили на военно-техническом форуме "Армия-2023". Она выполнена в форм-факторе малоразмерного конуса (длина — 484 миллиметра, вес – 13 килограммов), который магнитной "липучкой" устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера и т.д.) и гражданскую технику.Ключевой особенностью комплекса является его модульность – в "Волнорез" прописываются частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы "Волнореза" устанавливают на свои машины новые "конусы", тем самым модифицируя свою систему РЭБ под конкретные актуальные угрозы.
https://ria.ru/20240419/volnorez-1940936554.html
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технологии
Специальная военная операция на Украине, Технологии
Система "Волнорез" спасла внедорожник с бойцами от налета украинских дронов
Внедорожник с "Волнорезом" избежал ударов БПЛА ВСУ, падающих один за другим
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Оснащенный системой радиоэлектронной борьбы "Волнорез" внедорожник с российскими военными "сбежал" от украинских дронов-камикадзе, которые летели на него один за другим, но падали, не достигнув цели, сообщил РИА Новости разработчик комплекса.
«
"На группу наших солдат совершили FPV-налет. У них на машине стоял "Волнорез" – все бойцы набились в один автомобиль, и буквально как только они нажали на газ, где-то через полминуты в 50 метрах от них упал дрон, потом еще один, и потом еще. Так они ехали, а FPV-дроны противника, как ни пытались, не смогли их догнать. Все они могли бы погибнуть, машина была небронированная, обычный внедорожник, но спаслись", — рассказал он.
Систему РЭБ "Волнорез" впервые представили на военно-техническом форуме "Армия-2023". Она выполнена в форм-факторе малоразмерного конуса (длина — 484 миллиметра, вес – 13 килограммов), который магнитной "липучкой" устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера и т.д.) и гражданскую технику.
Ключевой особенностью комплекса является его модульность – в "Волнорез" прописываются частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы "Волнореза" устанавливают на свои машины новые "конусы", тем самым модифицируя свою систему РЭБ под конкретные актуальные угрозы.