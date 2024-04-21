https://ria.ru/20240421/volnorez-1941294301.html

Система "Волнорез" спасла внедорожник с бойцами от налета украинских дронов

Система "Волнорез" спасла внедорожник с бойцами от налета украинских дронов - РИА Новости, 21.04.2024

Система "Волнорез" спасла внедорожник с бойцами от налета украинских дронов

Оснащенный системой радиоэлектронной борьбы "Волнорез" внедорожник с российскими военными "сбежал" от украинских дронов-камикадзе, которые летели на него один... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T03:17

2024-04-21T03:17

2024-04-21T07:36

специальная военная операция на украине

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833289142_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_9356fedee334a2168c2e2e671f931535.jpg

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Оснащенный системой радиоэлектронной борьбы "Волнорез" внедорожник с российскими военными "сбежал" от украинских дронов-камикадзе, которые летели на него один за другим, но падали, не достигнув цели, сообщил РИА Новости разработчик комплекса."На группу наших солдат совершили FPV-налет. У них на машине стоял "Волнорез" – все бойцы набились в один автомобиль, и буквально как только они нажали на газ, где-то через полминуты в 50 метрах от них упал дрон, потом еще один, и потом еще. Так они ехали, а FPV-дроны противника, как ни пытались, не смогли их догнать. Все они могли бы погибнуть, машина была небронированная, обычный внедорожник, но спаслись", — рассказал он.Систему РЭБ "Волнорез" впервые представили на военно-техническом форуме "Армия-2023". Она выполнена в форм-факторе малоразмерного конуса (длина — 484 миллиметра, вес – 13 килограммов), который магнитной "липучкой" устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера и т.д.) и гражданскую технику.Ключевой особенностью комплекса является его модульность – в "Волнорез" прописываются частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы "Волнореза" устанавливают на свои машины новые "конусы", тем самым модифицируя свою систему РЭБ под конкретные актуальные угрозы.

https://ria.ru/20240419/volnorez-1940936554.html

https://ria.ru/20240418/zaes-1940763650.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии