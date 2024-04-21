https://ria.ru/20240421/voda-1941385008.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на девять сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на девять сантиметров - РИА Новости, 21.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на девять сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана к вечеру, следуя данным на 22.00 (20.00 мск) воскресенья, снизился на 9 см по сравнению с утренними данными, теперь он... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T20:19

2024-04-21T20:19

2024-04-21T20:19

происшествия

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана к вечеру, следуя данным на 22.00 (20.00 мск) воскресенья, снизился на 9 см по сравнению с утренними данными, теперь он составляет 995 сантиметров, сообщает пресс-служба правительства региона. Как информировала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) пятницы – 1008 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) субботы – 1013 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) воскресенья – 1004 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). "По данным гидропоста на 22.00 (20.00 мск) на 21 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 995 см. Проводится окарауливание дамбы и укрепление её участков. Жителям территорий в зонах риска подтопления и затопления по-прежнему рекомендуется эвакуироваться", - говорится в сообщении. В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды около 11 метров, в районе Кетово выше 10 метров, наблюдается снижение. Уточнялось, что вода из Кургана идёт в Белозерский округ.

https://ria.ru/20240421/tobol-1941301669.html

курган

тобол (река)

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происшествия, курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024