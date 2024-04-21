https://ria.ru/20240421/voda-1941374487.html

На набережной Тобола в Кургане вода отступила на несколько метров

На набережной Тобола в Кургане вода отступила на несколько метров - РИА Новости, 21.04.2024

На набережной Тобола в Кургане вода отступила на несколько метров

Вода отступила на несколько метров на затопленном участке набережной Тобола в центре Кургана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T18:24

2024-04-21T18:24

2024-04-21T18:24

курган

тобол (река)

курганская область

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

происшествия

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КУРГАН, 21 апр - РИА Новости. Вода отступила на несколько метров на затопленном участке набережной Тобола в центре Кургана, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что в пятницу утром около одного километра набережной Тобола от улицы Ленина до улицы Томина вместе с лавочками в центре Кургана оказалось в воде. В воскресенье вечером на этом участке набережной можно заметить, что вода ушла на несколько метров. Также стали видны столбы фонарей на спусках к реке, еще два дня назад над водой торчали только круглые плафоны. Ранее власти сообщали, что уровень воды в Тоболе в Кургане по данным на 18.00 (16.00 мск) составил 999 см, снизившись на 1 см по сравнению с данными на 14.00 (12. 00 мск). Губернатор Курганской области Вадим Шумков в воскресенье утром сообщал, что вода в Кургане стабилизировалась и пошла на спад.

https://ria.ru/20240419/pvr-1941107816.html

курган

тобол (река)

курганская область

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курган, тобол (река), курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, происшествия