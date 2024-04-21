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На набережной Тобола в Кургане вода отступила на несколько метров - РИА Новости, 21.04.2024
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18:24 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/voda-1941374487.html
На набережной Тобола в Кургане вода отступила на несколько метров
На набережной Тобола в Кургане вода отступила на несколько метров - РИА Новости, 21.04.2024
На набережной Тобола в Кургане вода отступила на несколько метров
Вода отступила на несколько метров на затопленном участке набережной Тобола в центре Кургана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T18:24
2024-04-21T18:24
курган
тобол (река)
курганская область
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
происшествия
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КУРГАН, 21 апр - РИА Новости. Вода отступила на несколько метров на затопленном участке набережной Тобола в центре Кургана, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что в пятницу утром около одного километра набережной Тобола от улицы Ленина до улицы Томина вместе с лавочками в центре Кургана оказалось в воде. В воскресенье вечером на этом участке набережной можно заметить, что вода ушла на несколько метров. Также стали видны столбы фонарей на спусках к реке, еще два дня назад над водой торчали только круглые плафоны. Ранее власти сообщали, что уровень воды в Тоболе в Кургане по данным на 18.00 (16.00 мск) составил 999 см, снизившись на 1 см по сравнению с данными на 14.00 (12. 00 мск). Губернатор Курганской области Вадим Шумков в воскресенье утром сообщал, что вода в Кургане стабилизировалась и пошла на спад.
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курган, тобол (река), курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курган, Тобол (река), Курганская область, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024, Происшествия
На набережной Тобола в Кургане вода отступила на несколько метров

На набережной Тобола в центре Кургана вода отступила на несколько метров

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРека Тобол в Кургане
Река Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Река Тобол в Кургане
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КУРГАН, 21 апр - РИА Новости. Вода отступила на несколько метров на затопленном участке набережной Тобола в центре Кургана, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в пятницу утром около одного километра набережной Тобола от улицы Ленина до улицы Томина вместе с лавочками в центре Кургана оказалось в воде.
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В воскресенье вечером на этом участке набережной можно заметить, что вода ушла на несколько метров. Также стали видны столбы фонарей на спусках к реке, еще два дня назад над водой торчали только круглые плафоны.
Ранее власти сообщали, что уровень воды в Тоболе в Кургане по данным на 18.00 (16.00 мск) составил 999 см, снизившись на 1 см по сравнению с данными на 14.00 (12. 00 мск).
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в воскресенье утром сообщал, что вода в Кургане стабилизировалась и пошла на спад.
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КурганТобол (река)Курганская областьВадим ШумковНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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