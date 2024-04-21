https://ria.ru/20240421/vertolety-1941304026.html
На месте крушения японских военных вертолетов обнаружили бортовые самописцы
На месте крушения японских военных вертолетов обнаружили бортовые самописцы - РИА Новости, 21.04.2024
На месте крушения японских военных вертолетов обнаружили бортовые самописцы
Бортовые самописцы с двух потерпевших крушение вертолетов обнаружены около места аварии, сообщил министр обороны Японии на пресс-конференции. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T07:44
2024-04-21T07:44
2024-04-21T07:44
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ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. Бортовые самописцы с двух потерпевших крушение вертолетов обнаружены около места аварии, сообщил министр обороны Японии на пресс-конференции. "Около места аварии обнаружены бортовые самописцы", - сказал министр. Информация с "черных ящиков" будет анализироваться. Министерство обороны Японии ранее сообщило о том, что в ночь на воскресенье два вертолета SH60K (Mitsubishi) перестали выходить на связь в районе острова Торисима (российское название остров Понафидина) около архипелага Идзу, через минуту с одного из них поступил сигнал бедствия. Затем были обнаружены фрагменты вертолетов, из чего были сделаны выводы, что они оба потерпели крушение. Стало известно, что удалось найти одного человека, он погиб. Остальные 7 членов экипажа считаются пропавшими без вести. Минобороны считает, что высока вероятность столкновения вертолетов в воздухе. На месте крушения идут поисково-спасательные работы, однако ситуация осложняется тем, что глубина превышает 5,5 километров. Вертолеты этого типа часто используют на эсминцах. Прошлой ночью они проходили учения по обнаружению подводных лодок.
https://ria.ru/20240328/vertolet-1936341522.html
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в мире, япония
На месте крушения японских военных вертолетов обнаружили бортовые самописцы
Минобороны Японии: около места крушения вертолетов обнаружены бортовые самописцы
ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. Бортовые самописцы с двух потерпевших крушение вертолетов обнаружены около места аварии, сообщил министр обороны Японии на пресс-конференции.
"Около места аварии обнаружены бортовые самописцы", - сказал министр. Информация с "черных ящиков" будет анализироваться.
Министерство обороны Японии ранее сообщило о том, что в ночь на воскресенье два вертолета SH60K (Mitsubishi) перестали выходить на связь в районе острова Торисима (российское название остров Понафидина) около архипелага Идзу, через минуту с одного из них поступил сигнал бедствия. Затем были обнаружены фрагменты вертолетов, из чего были сделаны выводы, что они оба потерпели крушение. Стало известно, что удалось найти одного человека, он погиб. Остальные 7 членов экипажа считаются пропавшими без вести. Минобороны считает, что высока вероятность столкновения вертолетов в воздухе.
На месте крушения идут поисково-спасательные работы, однако ситуация осложняется тем, что глубина превышает 5,5 километров. Вертолеты этого типа часто используют на эсминцах. Прошлой ночью они проходили учения по обнаружению подводных лодок.