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В Японии разбились два военных вертолета - РИА Новости, 21.04.2024
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04:27 21.04.2024 (обновлено: 08:54 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/vertolety-1941297849.html
В Японии разбились два военных вертолета
В Японии разбились два военных вертолета - РИА Новости, 21.04.2024
В Японии разбились два военных вертолета
Один человек погиб, семь числятся пропавшими без вести при крушении двух военных вертолетов в Японии, сообщил на пресс-конференции министр обороны Японии Минору РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T04:27
2024-04-21T08:54
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япония
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ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. Один человек погиб, семь числятся пропавшими без вести при крушении двух военных вертолетов в Японии, сообщил на пресс-конференции министр обороны Японии Минору Кихара.Министерство обороны Японии сообщило, что вертолет SH60K (Mitsubishi) перестал выходить на связь в районе острова Торисима (российское название — остров Понафидина) около архипелага Идзу, через минуту с судна поступил сигнал бедствия. Примерно через полчаса из этого же района перестал выходить на связь еще один такой же вертолет. Были обнаружены фрагменты вертолетов, из чего были сделаны выводы, что они оба потерпели крушение.&quot;Невыносимо жаль&quot;, — приводит агентство Киодо слова министра о гибели одного из членов экипажа, тело которого нашли.Остальные семь человек считаются пропавшими без вести. Министр также сообщил, что вероятной причиной крушения стало столкновение двух вертолетов.Позднее стало известно, что бортовые самописцы разбившихся вертолетов найдены в районе места аварии. Там идут поисково-спасательные работы, однако ситуация осложняется тем, что глубина моря на месте происшествия превышает 5,5 километров. Вертолеты SH60K часто используют на эсминцах. Прошлой ночью они участвовали в учениях по обнаружению подводных лодок.
https://ria.ru/20240418/keniya-1940879694.html
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в мире, япония
В мире, Япония
В Японии разбились два военных вертолета

При крушении двух вертолетов SH60K в Японии один человек погиб, семеро пропали

© AP Photo / Koji UedaВертолет SH-60
Вертолет SH-60 - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Koji Ueda
Вертолет SH-60. Архивное фото
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ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. Один человек погиб, семь числятся пропавшими без вести при крушении двух военных вертолетов в Японии, сообщил на пресс-конференции министр обороны Японии Минору Кихара.
Министерство обороны Японии сообщило, что вертолет SH60K (Mitsubishi) перестал выходить на связь в районе острова Торисима (российское название — остров Понафидина) около архипелага Идзу, через минуту с судна поступил сигнал бедствия. Примерно через полчаса из этого же района перестал выходить на связь еще один такой же вертолет. Были обнаружены фрагменты вертолетов, из чего были сделаны выводы, что они оба потерпели крушение.
«

"Невыносимо жаль", — приводит агентство Киодо слова министра о гибели одного из членов экипажа, тело которого нашли.

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Остальные семь человек считаются пропавшими без вести. Министр также сообщил, что вероятной причиной крушения стало столкновение двух вертолетов.
Позднее стало известно, что бортовые самописцы разбившихся вертолетов найдены в районе места аварии. Там идут поисково-спасательные работы, однако ситуация осложняется тем, что глубина моря на месте происшествия превышает 5,5 километров.
Вертолеты SH60K часто используют на эсминцах. Прошлой ночью они участвовали в учениях по обнаружению подводных лодок.
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