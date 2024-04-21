https://ria.ru/20240421/usa-1941363422.html
США превращают любой конфликт в опасную хроническую болезнь, заявил Асад
США превращают любой конфликт в опасную хроническую болезнь, заявил Асад - РИА Новости, 21.04.2024
США превращают любой конфликт в опасную хроническую болезнь, заявил Асад
США наживаются с любого конфликта, а потом отходят в сторону и наблюдают, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью программе "Глобальное большинство" на... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T16:46
2024-04-21T16:46
2024-04-21T16:46
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 21 апр - РИА Новости. США наживаются с любого конфликта, а потом отходят в сторону и наблюдают, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью программе "Глобальное большинство" на Первом канале. Как подчеркнул сирийский лидер, США "превращают любой конфликт в опасную хроническую болезнь". "Америка наживается с любого конфликта и потом отходит в сторону и наблюдает за разрастающимся хаосом, выжидая момент, когда можно будет нанести решающий удар", - сказал Асад, отвечая на вопрос о нынешней эскалации палестино-израильского конфликта.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, башар асад, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Сирия, Башар Асад, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США превращают любой конфликт в опасную хроническую болезнь, заявил Асад
Асад: США наживаются с любого конфликта, а потом отходят в сторону и наблюдают