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США превращают любой конфликт в опасную хроническую болезнь, заявил Асад - РИА Новости, 21.04.2024
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16:46 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/usa-1941363422.html
США превращают любой конфликт в опасную хроническую болезнь, заявил Асад
США превращают любой конфликт в опасную хроническую болезнь, заявил Асад - РИА Новости, 21.04.2024
США превращают любой конфликт в опасную хроническую болезнь, заявил Асад
США наживаются с любого конфликта, а потом отходят в сторону и наблюдают, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью программе "Глобальное большинство" на... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T16:46
2024-04-21T16:46
в мире
сша
сирия
башар асад
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 21 апр - РИА Новости. США наживаются с любого конфликта, а потом отходят в сторону и наблюдают, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью программе "Глобальное большинство" на Первом канале. Как подчеркнул сирийский лидер, США "превращают любой конфликт в опасную хроническую болезнь". "Америка наживается с любого конфликта и потом отходит в сторону и наблюдает за разрастающимся хаосом, выжидая момент, когда можно будет нанести решающий удар", - сказал Асад, отвечая на вопрос о нынешней эскалации палестино-израильского конфликта.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html
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в мире, сша, сирия, башар асад, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Сирия, Башар Асад, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США превращают любой конфликт в опасную хроническую болезнь, заявил Асад

Асад: США наживаются с любого конфликта, а потом отходят в сторону и наблюдают

© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 21 апр - РИА Новости. США наживаются с любого конфликта, а потом отходят в сторону и наблюдают, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью программе "Глобальное большинство" на Первом канале.
Как подчеркнул сирийский лидер, США "превращают любой конфликт в опасную хроническую болезнь".
"Америка наживается с любого конфликта и потом отходит в сторону и наблюдает за разрастающимся хаосом, выжидая момент, когда можно будет нанести решающий удар", - сказал Асад, отвечая на вопрос о нынешней эскалации палестино-израильского конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреСШАСирияБашар АсадИзраильПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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