https://ria.ru/20240421/ukraina-1941391262.html

Конгрессвумен раскритиковала утверждение закона о выделении помощи Украине

Конгрессвумен раскритиковала утверждение закона о выделении помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024

Конгрессвумен раскритиковала утверждение закона о выделении помощи Украине

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что спикер палаты представителей Майк Джонсон должен покинуть свой пост за то, что обеспечил утверждение... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T21:27

2024-04-21T21:27

2024-04-21T21:44

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что спикер палаты представителей Майк Джонсон должен покинуть свой пост за то, что обеспечил утверждение законопроекта о выделении 61 миллиарда долларов помощи Украине, она назвала такой поступок спикера "предательством Америки и республиканских избирателей" и пригрозила в противном случае добиваться его принудительной отставки. Джонсон после полугодовых колебаний пошел наперекор большинству собственной фракции республиканцев, обеспечив в субботу утверждение палатой представителей законопроекта о выделении 61 миллиарда долларов в помощь Украине. "Майк Джонсон предал Америку, Он предал республиканских избирателей. Под его руководством проводится и полностью финансируется демократическая повестка, политика администрации (президента США Джо - ред.) Байдена", - сказала Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News. "Спикерство Майка Джонсона закончено. Ему нужно поступить правильно и уйти в отставку... Если он так не сделает, его отстранят", - добавила она. Тейлор Грин месяц назад внесла проект резолюции об отстранении Джонсона, но пока не инициировала постановку его на голосование. Она не уточнила, когда это может случиться. Демократы, в полном составе проголосовавшие за финансирование Украине, дают понять, что могут прийти на выручку Джонсону, если будет обсуждаться вопрос о его снятии с должности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

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в мире, украина, россия, америка, майк джонсон, марджори тейлор грин, сергей лавров, нато