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Конгрессвумен раскритиковала утверждение закона о выделении помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024
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21:27 21.04.2024 (обновлено: 21:44 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941391262.html
Конгрессвумен раскритиковала утверждение закона о выделении помощи Украине
Конгрессвумен раскритиковала утверждение закона о выделении помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024
Конгрессвумен раскритиковала утверждение закона о выделении помощи Украине
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что спикер палаты представителей Майк Джонсон должен покинуть свой пост за то, что обеспечил утверждение... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T21:27
2024-04-21T21:44
в мире
украина
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америка
майк джонсон
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что спикер палаты представителей Майк Джонсон должен покинуть свой пост за то, что обеспечил утверждение законопроекта о выделении 61 миллиарда долларов помощи Украине, она назвала такой поступок спикера "предательством Америки и республиканских избирателей" и пригрозила в противном случае добиваться его принудительной отставки. Джонсон после полугодовых колебаний пошел наперекор большинству собственной фракции республиканцев, обеспечив в субботу утверждение палатой представителей законопроекта о выделении 61 миллиарда долларов в помощь Украине. "Майк Джонсон предал Америку, Он предал республиканских избирателей. Под его руководством проводится и полностью финансируется демократическая повестка, политика администрации (президента США Джо - ред.) Байдена", - сказала Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News. "Спикерство Майка Джонсона закончено. Ему нужно поступить правильно и уйти в отставку... Если он так не сделает, его отстранят", - добавила она. Тейлор Грин месяц назад внесла проект резолюции об отстранении Джонсона, но пока не инициировала постановку его на голосование. Она не уточнила, когда это может случиться. Демократы, в полном составе проголосовавшие за финансирование Украине, дают понять, что могут прийти на выручку Джонсону, если будет обсуждаться вопрос о его снятии с должности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html
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в мире, украина, россия, америка, майк джонсон, марджори тейлор грин, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Америка, Майк Джонсон, Марджори Тейлор Грин, Сергей Лавров, НАТО
Конгрессвумен раскритиковала утверждение закона о выделении помощи Украине

Грин: Джонсон должен покинуть пост после утверждения закона о помощи Украине

© AP Photo / Cliff OwenМарджори Тейлор Грин
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Cliff Owen
Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что спикер палаты представителей Майк Джонсон должен покинуть свой пост за то, что обеспечил утверждение законопроекта о выделении 61 миллиарда долларов помощи Украине, она назвала такой поступок спикера "предательством Америки и республиканских избирателей" и пригрозила в противном случае добиваться его принудительной отставки.
Джонсон после полугодовых колебаний пошел наперекор большинству собственной фракции республиканцев, обеспечив в субботу утверждение палатой представителей законопроекта о выделении 61 миллиарда долларов в помощь Украине.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
"Майк Джонсон предал Америку, Он предал республиканских избирателей. Под его руководством проводится и полностью финансируется демократическая повестка, политика администрации (президента США Джо - ред.) Байдена", - сказала Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News.
"Спикерство Майка Джонсона закончено. Ему нужно поступить правильно и уйти в отставку... Если он так не сделает, его отстранят", - добавила она.
Тейлор Грин месяц назад внесла проект резолюции об отстранении Джонсона, но пока не инициировала постановку его на голосование. Она не уточнила, когда это может случиться.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад активно делит Украину — теперь по "плану Трампа"
15 апреля, 08:00
Демократы, в полном составе проголосовавшие за финансирование Украине, дают понять, что могут прийти на выручку Джонсону, если будет обсуждаться вопрос о его снятии с должности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ
Киев вышел из-под западного контроля
11 апреля, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияАмерикаМайк ДжонсонМарджори Тейлор ГринСергей ЛавровНАТО
 
 
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