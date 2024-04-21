Конгрессвумен раскритиковала утверждение закона о выделении помощи Украине
Грин: Джонсон должен покинуть пост после утверждения закона о помощи Украине
© AP Photo / Cliff OwenМарджори Тейлор Грин
© AP Photo / Cliff Owen
Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что спикер палаты представителей Майк Джонсон должен покинуть свой пост за то, что обеспечил утверждение законопроекта о выделении 61 миллиарда долларов помощи Украине, она назвала такой поступок спикера "предательством Америки и республиканских избирателей" и пригрозила в противном случае добиваться его принудительной отставки.
Джонсон после полугодовых колебаний пошел наперекор большинству собственной фракции республиканцев, обеспечив в субботу утверждение палатой представителей законопроекта о выделении 61 миллиарда долларов в помощь Украине.
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"Майк Джонсон предал Америку, Он предал республиканских избирателей. Под его руководством проводится и полностью финансируется демократическая повестка, политика администрации (президента США Джо - ред.) Байдена", - сказала Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News.
"Спикерство Майка Джонсона закончено. Ему нужно поступить правильно и уйти в отставку... Если он так не сделает, его отстранят", - добавила она.
Тейлор Грин месяц назад внесла проект резолюции об отстранении Джонсона, но пока не инициировала постановку его на голосование. Она не уточнила, когда это может случиться.
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Демократы, в полном составе проголосовавшие за финансирование Украине, дают понять, что могут прийти на выручку Джонсону, если будет обсуждаться вопрос о его снятии с должности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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