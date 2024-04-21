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СМИ: пройдут недели, прежде чем обещанная Киеву помощь даст о себе знать - РИА Новости, 21.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:02 21.04.2024 (обновлено: 17:11 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941365282.html
СМИ: пройдут недели, прежде чем обещанная Киеву помощь даст о себе знать
СМИ: пройдут недели, прежде чем обещанная Киеву помощь даст о себе знать - РИА Новости, 21.04.2024
СМИ: пройдут недели, прежде чем обещанная Киеву помощь даст о себе знать
Украинцы восприняли новость о решении палаты представителей США о выделении средств с облегчением, однако пройдут недели, прежде чем обещанная помощь сможет... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T17:02
2024-04-21T17:11
в мире
сша
украина
россия
сергей лавров
нато
международный институт стратегических исследований
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украинцы восприняли новость о решении палаты представителей США о выделении средств с облегчением, однако пройдут недели, прежде чем обещанная помощь сможет дать о себе знать, передает газета New York Times. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. "Решение американских законодателей возобновить военную помощь после нескольких месяцев дорого обошедшейся задержки было встречено общим вздохом облегчения… Некоторые виды помощи, например артиллерийские снаряды, могут начать поступать относительно быстро, однако, как украинские командиры, так и военные аналитики предупреждают, что пройдут недели, прежде чем помощь США начнет оказывать непосредственное влияние на ход боевых действий", - пишет издание. Некоторые эксперты, в частности старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Штефан Гади, заявляют, что даже с помощью США ситуация с противовоздушной обороной "будет оставаться сложной в течение многих месяцев". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, нато, международный институт стратегических исследований
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Международный институт стратегических исследований, Специальная военная операция на Украине
СМИ: пройдут недели, прежде чем обещанная Киеву помощь даст о себе знать

NT: пройдут недели, прежде чем обещанная Украине помощь даст о себе знать

© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украинцы восприняли новость о решении палаты представителей США о выделении средств с облегчением, однако пройдут недели, прежде чем обещанная помощь сможет дать о себе знать, передает газета New York Times.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
"Решение американских законодателей возобновить военную помощь после нескольких месяцев дорого обошедшейся задержки было встречено общим вздохом облегчения… Некоторые виды помощи, например артиллерийские снаряды, могут начать поступать относительно быстро, однако, как украинские командиры, так и военные аналитики предупреждают, что пройдут недели, прежде чем помощь США начнет оказывать непосредственное влияние на ход боевых действий", - пишет издание.
Некоторые эксперты, в частности старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Штефан Гади, заявляют, что даже с помощью США ситуация с противовоздушной обороной "будет оставаться сложной в течение многих месяцев".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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