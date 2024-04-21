https://ria.ru/20240421/ukraina-1941353709.html

"Ситуация срочная". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

"Ситуация срочная". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 21.04.2024

"Ситуация срочная". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Уничтожая системы ПВО, ВС России увеличивают свои возможности нанесения ударов по объектам ВСУ на всей территории Украины, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T15:43

2024-04-21T15:43

2024-04-21T18:10

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Уничтожая системы ПВО, ВС России увеличивают свои возможности нанесения ударов по объектам ВСУ на всей территории Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Похоже, уничтожили еще одну установку С-300, и русские, вероятно, теперь могут наносить удары в любом месте, куда захотят, на Украине по своему усмотрению. В большинстве мест система ПВО больше не функционирует", — отметил он.По словам эксперта, генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация срочная, и выступил за новые поставки европейских комплексов противовоздушной обороны для украинской армии. При этом такое развитие событий приведет к снижению уровня обороноспособности самих стран ЕС, пояснил Меркурис.Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что даже если и будут новые поставки систем ПВО, то они, вероятно, будут потеряны или уничтожены из-за колоссального наращивания темпов российских ракетных ударов.Ранее в пятницу в Минобороны сообщили о ликвидации трех истребителей МиГ-29 и четырех военно-транспортных самолетов Ан-26 противника. Российские военные также поразили четыре ЗРК С-300 и немецкую зенитку IRIS-T, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240421/vsu-1941348805.html

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