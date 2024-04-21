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"Ситуация срочная". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 21.04.2024 (обновлено: 18:10 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941353709.html
"Ситуация срочная". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
"Ситуация срочная". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 21.04.2024
"Ситуация срочная". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Уничтожая системы ПВО, ВС России увеличивают свои возможности нанесения ударов по объектам ВСУ на всей территории Украины, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:43
2024-04-21T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Уничтожая системы ПВО, ВС России увеличивают свои возможности нанесения ударов по объектам ВСУ на всей территории Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Похоже, уничтожили еще одну установку С-300, и русские, вероятно, теперь могут наносить удары в любом месте, куда захотят, на Украине по своему усмотрению. В большинстве мест система ПВО больше не функционирует", — отметил он.По словам эксперта, генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация срочная, и выступил за новые поставки европейских комплексов противовоздушной обороны для украинской армии. При этом такое развитие событий приведет к снижению уровня обороноспособности самих стран ЕС, пояснил Меркурис.Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что даже если и будут новые поставки систем ПВО, то они, вероятно, будут потеряны или уничтожены из-за колоссального наращивания темпов российских ракетных ударов.Ранее в пятницу в Минобороны сообщили о ликвидации трех истребителей МиГ-29 и четырех военно-транспортных самолетов Ан-26 противника. Российские военные также поразили четыре ЗРК С-300 и немецкую зенитку IRIS-T, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240421/vsu-1941348805.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Ситуация срочная". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Меркурис: ВС России теперь могут бить по любым целям на территории Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Уничтожая системы ПВО, ВС России увеличивают свои возможности нанесения ударов по объектам ВСУ на всей территории Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Похоже, уничтожили еще одну установку С-300, и русские, вероятно, теперь могут наносить удары в любом месте, куда захотят, на Украине по своему усмотрению. В большинстве мест система ПВО больше не функционирует", — отметил он.
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По словам эксперта, генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация срочная, и выступил за новые поставки европейских комплексов противовоздушной обороны для украинской армии. При этом такое развитие событий приведет к снижению уровня обороноспособности самих стран ЕС, пояснил Меркурис.
Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что даже если и будут новые поставки систем ПВО, то они, вероятно, будут потеряны или уничтожены из-за колоссального наращивания темпов российских ракетных ударов.
Ранее в пятницу в Минобороны сообщили о ликвидации трех истребителей МиГ-29 и четырех военно-транспортных самолетов Ан-26 противника. Российские военные также поразили четыре ЗРК С-300 и немецкую зенитку IRIS-T, уточнили в ведомстве.
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