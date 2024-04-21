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В США высказались о поведении конгрессменов на голосовании по Украине - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941352069.html
В США высказались о поведении конгрессменов на голосовании по Украине
В США высказались о поведении конгрессменов на голосовании по Украине - РИА Новости, 21.04.2024
В США высказались о поведении конгрессменов на голосовании по Украине
Если вы проголосуете за отправку наших денег за границу, размахивая иностранным флагом, вас назовут американским патриотом. Если вы проголосуете за то, чтобы... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:31
2024-04-21T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс раскритиковал демократов из-за размахивания украинскими флагами во время голосования по пакету помощи Киеву. Свою позицию он озвучил в соцсети X."Если вы проголосуете за отправку наших денег за границу, размахивая иностранным флагом, вас назовут американским патриотом. Если вы проголосуете за то, чтобы оставить наши деньги дома для финансирования внутренних приоритетов, таких как охрана границ, вас назовут иностранным агентом", — написал он. В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
https://ria.ru/20240421/ssha-1941299904.html
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в мире, украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев
В США высказались о поведении конгрессменов на голосовании по Украине

Сакс раскритиковал размахивание флагами Украины на голосовании по пакету помощи

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс раскритиковал демократов из-за размахивания украинскими флагами во время голосования по пакету помощи Киеву. Свою позицию он озвучил в соцсети X.

"Если вы проголосуете за отправку наших денег за границу, размахивая иностранным флагом, вас назовут американским патриотом. Если вы проголосуете за то, чтобы оставить наши деньги дома для финансирования внутренних приоритетов, таких как охрана границ, вас назовут иностранным агентом", — написал он.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Американцы пришли в ярость из-за новой помощи Украине
Вчера, 06:02
В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиев
 
 
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