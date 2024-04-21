В США высказались о поведении конгрессменов на голосовании по Украине
Сакс раскритиковал размахивание флагами Украины на голосовании по пакету помощи
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс раскритиковал демократов из-за размахивания украинскими флагами во время голосования по пакету помощи Киеву. Свою позицию он озвучил в соцсети X.
"Если вы проголосуете за отправку наших денег за границу, размахивая иностранным флагом, вас назовут американским патриотом. Если вы проголосуете за то, чтобы оставить наши деньги дома для финансирования внутренних приоритетов, таких как охрана границ, вас назовут иностранным агентом", — написал он.
"Если вы проголосуете за отправку наших денег за границу, размахивая иностранным флагом, вас назовут американским патриотом. Если вы проголосуете за то, чтобы оставить наши деньги дома для финансирования внутренних приоритетов, таких как охрана границ, вас назовут иностранным агентом", — написал он.
В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
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