https://ria.ru/20240421/ukraina-1941344535.html

СМИ узнали, что ТЦК на Украине будут делать с неявившимися призывниками

СМИ узнали, что ТЦК на Украине будут делать с неявившимися призывниками - РИА Новости, 21.04.2024

СМИ узнали, что ТЦК на Украине будут делать с неявившимися призывниками

Украинские военкоматы могут "затребовать" призывника через полицию: введен соответствующий документ, сообщило местное издание "Думская" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T14:36

2024-04-21T14:36

2024-04-21T14:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156023/60/1560236083_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_22ac29e717b9eb420924ba831c4aab2f.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украинские военкоматы могут "затребовать" призывника через полицию: введен соответствующий документ, сообщило местное издание "Думская" в Telegram-канале. "ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) будут выдавать еще один документ — "требование" (оригинальное написание "вимога" - с укр. "требование")... "Требование" вручают в случае, когда гражданин не явился в ТЦК, не прошел ВЛК или не уточнил свои данные в течение 60 дней. ТЦК обращается в полицию с требованием доставить такого гражданина в ТЦК, в случае невозможности доставки, руководитель ТЦК в течение пяти дней направляет этому гражданину в бумажной форме по почте то же "требование", - говорится в сообщении "Думской". Как отмечают в издании, выписка "требование" предшествует обращению ТЦК в суд с иском об ограничении прав призывника, в частности права на управление транспортом. Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941143271.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины