СМИ узнали, что ТЦК на Украине будут делать с неявившимися призывниками
"Думская": украинские военкоматы могут "затребовать" призывника через полицию
Сотрудник украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украинские военкоматы могут "затребовать" призывника через полицию: введен соответствующий документ, сообщило местное издание "Думская" в Telegram-канале.
"ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) будут выдавать еще один документ — "требование" (оригинальное написание "вимога" - с укр. "требование")... "Требование" вручают в случае, когда гражданин не явился в ТЦК, не прошел ВЛК или не уточнил свои данные в течение 60 дней. ТЦК обращается в полицию с требованием доставить такого гражданина в ТЦК, в случае невозможности доставки, руководитель ТЦК в течение пяти дней направляет этому гражданину в бумажной форме по почте то же "требование", - говорится в сообщении "Думской".
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Как отмечают в издании, выписка "требование" предшествует обращению ТЦК в суд с иском об ограничении прав призывника, в частности права на управление транспортом.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.