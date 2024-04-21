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СМИ узнали, что ТЦК на Украине будут делать с неявившимися призывниками - РИА Новости, 21.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 21.04.2024 (обновлено: 14:38 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941344535.html
СМИ узнали, что ТЦК на Украине будут делать с неявившимися призывниками
СМИ узнали, что ТЦК на Украине будут делать с неявившимися призывниками - РИА Новости, 21.04.2024
СМИ узнали, что ТЦК на Украине будут делать с неявившимися призывниками
Украинские военкоматы могут "затребовать" призывника через полицию: введен соответствующий документ, сообщило местное издание "Думская" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:36
2024-04-21T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украинские военкоматы могут "затребовать" призывника через полицию: введен соответствующий документ, сообщило местное издание "Думская" в Telegram-канале. "ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) будут выдавать еще один документ — "требование" (оригинальное написание "вимога" - с укр. "требование")... "Требование" вручают в случае, когда гражданин не явился в ТЦК, не прошел ВЛК или не уточнил свои данные в течение 60 дней. ТЦК обращается в полицию с требованием доставить такого гражданина в ТЦК, в случае невозможности доставки, руководитель ТЦК в течение пяти дней направляет этому гражданину в бумажной форме по почте то же "требование", - говорится в сообщении "Думской". Как отмечают в издании, выписка "требование" предшествует обращению ТЦК в суд с иском об ограничении прав призывника, в частности права на управление транспортом. Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941143271.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ узнали, что ТЦК на Украине будут делать с неявившимися призывниками

"Думская": украинские военкоматы могут "затребовать" призывника через полицию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник украинской полиции
Сотрудник украинской полиции - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украинские военкоматы могут "затребовать" призывника через полицию: введен соответствующий документ, сообщило местное издание "Думская" в Telegram-канале.
"ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) будут выдавать еще один документ — "требование" (оригинальное написание "вимога" - с укр. "требование")... "Требование" вручают в случае, когда гражданин не явился в ТЦК, не прошел ВЛК или не уточнил свои данные в течение 60 дней. ТЦК обращается в полицию с требованием доставить такого гражданина в ТЦК, в случае невозможности доставки, руководитель ТЦК в течение пяти дней направляет этому гражданину в бумажной форме по почте то же "требование", - говорится в сообщении "Думской".
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
Как отмечают в издании, выписка "требование" предшествует обращению ТЦК в суд с иском об ограничении прав призывника, в частности права на управление транспортом.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
В Киеве начали составлять домовые списки военнообязанных
19 апреля, 20:10
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Мобилизация на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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