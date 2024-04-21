В США раскрыли, что ждет Украину после одобрения помощи
Офицер Дэвис: новая помощь Украине от США не изменит ход конфликта
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Решение палаты представителей конгресса одобрить новый пакет помощи Украине не повлияет на ход конфликта, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Это принесет больше денег представителям оружейной промышленности, порадует многих конгрессменов, потому что они получат взносы на избирательную кампанию, но не изменит положение на поле боя", — написал он.
"Это принесет больше денег представителям оружейной промышленности, порадует многих конгрессменов, потому что они получат взносы на избирательную кампанию, но не изменит положение на поле боя", — написал он.
Плачь, Украина, тебе дали денег
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Дэвис добавил, его тошнит из-за того, что в конгрессе США не понимают, что это решение не изменит исход конфликта, а обречет еще больше украинцев на смерть.
По его мнению, теперь Киеву и всем, кто жаждет продолжения конфликта в Вашингтоне, будет трудно придумать оправдания, если на поле боя ничего не изменится.
В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
По его мнению, теперь Киеву и всем, кто жаждет продолжения конфликта в Вашингтоне, будет трудно придумать оправдания, если на поле боя ничего не изменится.
В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.