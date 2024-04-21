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В США раскрыли, что ждет Украину после одобрения помощи - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 21.04.2024 (обновлено: 15:04 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941343407.html
В США раскрыли, что ждет Украину после одобрения помощи
В США раскрыли, что ждет Украину после одобрения помощи - РИА Новости, 21.04.2024
В США раскрыли, что ждет Украину после одобрения помощи
Решение палаты представителей конгресса одобрить новый пакет помощи Украине не повлияет на ход конфликта, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:21
2024-04-21T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Решение палаты представителей конгресса одобрить новый пакет помощи Украине не повлияет на ход конфликта, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. "Это принесет больше денег представителям оружейной промышленности, порадует многих конгрессменов, потому что они получат взносы на избирательную кампанию, но не изменит положение на поле боя", — написал он. Дэвис добавил, его тошнит из-за того, что в конгрессе США не понимают, что это решение не изменит исход конфликта, а обречет еще больше украинцев на смерть. По его мнению, теперь Киеву и всем, кто жаждет продолжения конфликта в Вашингтоне, будет трудно придумать оправдания, если на поле боя ничего не изменится. В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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в мире, сша, киев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Россия
В США раскрыли, что ждет Украину после одобрения помощи

Офицер Дэвис: новая помощь Украине от США не изменит ход конфликта

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Решение палаты представителей конгресса одобрить новый пакет помощи Украине не повлияет на ход конфликта, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

"Это принесет больше денег представителям оружейной промышленности, порадует многих конгрессменов, потому что они получат взносы на избирательную кампанию, но не изменит положение на поле боя", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
Дэвис добавил, его тошнит из-за того, что в конгрессе США не понимают, что это решение не изменит исход конфликта, а обречет еще больше украинцев на смерть.

По его мнению, теперь Киеву и всем, кто жаждет продолжения конфликта в Вашингтоне, будет трудно придумать оправдания, если на поле боя ничего не изменится.

В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
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