https://ria.ru/20240421/ukraina-1941343407.html

В США раскрыли, что ждет Украину после одобрения помощи

В США раскрыли, что ждет Украину после одобрения помощи - РИА Новости, 21.04.2024

В США раскрыли, что ждет Украину после одобрения помощи

Решение палаты представителей конгресса одобрить новый пакет помощи Украине не повлияет на ход конфликта, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T14:21

2024-04-21T14:21

2024-04-21T15:04

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Решение палаты представителей конгресса одобрить новый пакет помощи Украине не повлияет на ход конфликта, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. "Это принесет больше денег представителям оружейной промышленности, порадует многих конгрессменов, потому что они получат взносы на избирательную кампанию, но не изменит положение на поле боя", — написал он. Дэвис добавил, его тошнит из-за того, что в конгрессе США не понимают, что это решение не изменит исход конфликта, а обречет еще больше украинцев на смерть. По его мнению, теперь Киеву и всем, кто жаждет продолжения конфликта в Вашингтоне, будет трудно придумать оправдания, если на поле боя ничего не изменится. В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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