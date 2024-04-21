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Володин высказался насчет решения США о военной помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:59 21.04.2024 (обновлено: 09:11 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941310073.html
Володин высказался насчет решения США о военной помощи Украине
Володин высказался насчет решения США о военной помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024
Володин высказался насчет решения США о военной помощи Украине
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале решение США выделить дополнительную помощь Киеву, отметив, что таким образом... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T08:59
2024-04-21T09:11
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
украина
вячеслав володин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале решение США выделить дополнительную помощь Киеву, отметив, что таким образом Вашингтон "заставляет воевать до последнего украинца", что "окончательно похоронит экономику Украины и лишит ее будущего".Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине."Сам Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании. Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего", - написал Володин.Он также добавил, что эта помощь обстановку "на поле боя не изменит", а киевский режим потерпит поражение.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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в мире, сша, киев, украина, вячеслав володин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Вячеслав Володин
Володин высказался насчет решения США о военной помощи Украине

Володин: США решением о помощи Украине окончательно похоронили ее экономику

© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале решение США выделить дополнительную помощь Киеву, отметив, что таким образом Вашингтон "заставляет воевать до последнего украинца", что "окончательно похоронит экономику Украины и лишит ее будущего".
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
«
"Сам Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании. Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего", - написал Володин.
Он также добавил, что эта помощь обстановку "на поле боя не изменит", а киевский режим потерпит поражение.
Изображение сгенерировано ИИ
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Вчера, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевУкраинаВячеслав Володин
 
 
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