https://ria.ru/20240421/ukraina-1941310073.html

Володин высказался насчет решения США о военной помощи Украине

Володин высказался насчет решения США о военной помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024

Володин высказался насчет решения США о военной помощи Украине

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале решение США выделить дополнительную помощь Киеву, отметив, что таким образом... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T08:59

2024-04-21T08:59

2024-04-21T09:11

специальная военная операция на украине

в мире

сша

киев

украина

вячеслав володин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861123974_416:413:2464:1565_1920x0_80_0_0_11f0bfebbb5fe300f5f878ff3d19dd0c.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале решение США выделить дополнительную помощь Киеву, отметив, что таким образом Вашингтон "заставляет воевать до последнего украинца", что "окончательно похоронит экономику Украины и лишит ее будущего".Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине."Сам Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании. Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего", - написал Володин.Он также добавил, что эта помощь обстановку "на поле боя не изменит", а киевский режим потерпит поражение.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, киев, украина, вячеслав володин