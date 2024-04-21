Володин высказался насчет решения США о военной помощи Украине
Володин: США решением о помощи Украине окончательно похоронили ее экономику
© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале решение США выделить дополнительную помощь Киеву, отметив, что таким образом Вашингтон "заставляет воевать до последнего украинца", что "окончательно похоронит экономику Украины и лишит ее будущего".
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
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"Сам Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании. Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего", - написал Володин.
Он также добавил, что эта помощь обстановку "на поле боя не изменит", а киевский режим потерпит поражение.
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