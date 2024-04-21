Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали законопроект США о помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:32 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941306919.html
В Госдуме прокомментировали законопроект США о помощи Украине
В Госдуме прокомментировали законопроект США о помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024
В Госдуме прокомментировали законопроект США о помощи Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя РИА Новости принятый в США законопроект о финансовой помощи... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T08:32
2024-04-21T08:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил шеремет
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867799521_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_59c50c6a2d5aae30fe4ffe6394c441c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя РИА Новости принятый в США законопроект о финансовой помощи Киеву, заявил, что это ставит крест на Украине как государстве, окончательно превращая ее в колонию. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. "США будут поставлять ровно столько денег и оружия, сколько необходимо для уничтожения последнего украинца. Помощь США ставит крест на Украине как государстве, теперь это просто очередная американская колония. Без помощи США Украина больше не в состоянии существовать самостоятельно", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, у жителей Украины есть два пути: либо проявить свою волю, развернув западное оружие против "продажной нацистской клики", либо бесславно погибнуть, реализовав издавна прописанный коллективным Западом реваншистский сценарий.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867799521_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_ee514695a75c539b12628525e9756a23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, михаил шеремет, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Шеремет, США
В Госдуме прокомментировали законопроект США о помощи Украине

Депутат Госдумы Шеремет: помощь США ставит крест на Украине как государстве

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя РИА Новости принятый в США законопроект о финансовой помощи Киеву, заявил, что это ставит крест на Украине как государстве, окончательно превращая ее в колонию.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.
«
"США будут поставлять ровно столько денег и оружия, сколько необходимо для уничтожения последнего украинца. Помощь США ставит крест на Украине как государстве, теперь это просто очередная американская колония. Без помощи США Украина больше не в состоянии существовать самостоятельно", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, у жителей Украины есть два пути: либо проявить свою волю, развернув западное оружие против "продажной нацистской клики", либо бесславно погибнуть, реализовав издавна прописанный коллективным Западом реваншистский сценарий.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
Вчера, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ШереметСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала