https://ria.ru/20240421/ukraina-1941306919.html

В Госдуме прокомментировали законопроект США о помощи Украине

В Госдуме прокомментировали законопроект США о помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024

В Госдуме прокомментировали законопроект США о помощи Украине

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя РИА Новости принятый в США законопроект о финансовой помощи... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T08:32

2024-04-21T08:32

2024-04-21T08:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

михаил шеремет

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867799521_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_59c50c6a2d5aae30fe4ffe6394c441c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя РИА Новости принятый в США законопроект о финансовой помощи Киеву, заявил, что это ставит крест на Украине как государстве, окончательно превращая ее в колонию. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. "США будут поставлять ровно столько денег и оружия, сколько необходимо для уничтожения последнего украинца. Помощь США ставит крест на Украине как государстве, теперь это просто очередная американская колония. Без помощи США Украина больше не в состоянии существовать самостоятельно", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, у жителей Украины есть два пути: либо проявить свою волю, развернув западное оружие против "продажной нацистской клики", либо бесславно погибнуть, реализовав издавна прописанный коллективным Западом реваншистский сценарий.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, михаил шеремет, сша