В Госдуме прокомментировали законопроект США о помощи Украине
Депутат Госдумы Шеремет: помощь США ставит крест на Украине как государстве
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя РИА Новости принятый в США законопроект о финансовой помощи Киеву, заявил, что это ставит крест на Украине как государстве, окончательно превращая ее в колонию.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.
«
"США будут поставлять ровно столько денег и оружия, сколько необходимо для уничтожения последнего украинца. Помощь США ставит крест на Украине как государстве, теперь это просто очередная американская колония. Без помощи США Украина больше не в состоянии существовать самостоятельно", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, у жителей Украины есть два пути: либо проявить свою волю, развернув западное оружие против "продажной нацистской клики", либо бесславно погибнуть, реализовав издавна прописанный коллективным Западом реваншистский сценарий.
Плачь, Украина, тебе дали денег
Вчера, 21:36