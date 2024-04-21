В США считают, что новый транш на военную помощь не изменит судьбу Украины
WSJ: новый транш США на военную помощь Украине вряд ли изменит судьбу Киева
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Новый транш США на военную помощь Украине вряд ли сможет радикальным образом изменить положение Украины, пишет газета Wall Street Journal.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.
"Учитывая тяжелое положение Украины на поле боя и успехи, достигнутые войсками Москвы за последние месяцы ... новая помощь вряд ли кардинально изменит судьбу Киева", - говорится в материале газеты.
Издание напоминает, что Украина испытывает острую нехватку живой силы, а также снарядов.
В лучшем случае, по оценкам газеты, новый пакет американской помощи может помочь Украине сдерживать атаки России и "удерживать территорию" до тех пор, пока европейские союзники не смогут предоставить стране больше помощи в следующем году.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявлял, что новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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