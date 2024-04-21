https://ria.ru/20240421/ukraina-1941306033.html

В США считают, что новый транш на военную помощь не изменит судьбу Украины

В США считают, что новый транш на военную помощь не изменит судьбу Украины - РИА Новости, 21.04.2024

В США считают, что новый транш на военную помощь не изменит судьбу Украины

Новый транш США на военную помощь Украине вряд ли сможет радикальным образом изменить положение Украины, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T08:22

2024-04-21T08:22

2024-04-21T08:22

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Новый транш США на военную помощь Украине вряд ли сможет радикальным образом изменить положение Украины, пишет газета Wall Street Journal. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. "Учитывая тяжелое положение Украины на поле боя и успехи, достигнутые войсками Москвы за последние месяцы ... новая помощь вряд ли кардинально изменит судьбу Киева", - говорится в материале газеты. Издание напоминает, что Украина испытывает острую нехватку живой силы, а также снарядов. В лучшем случае, по оценкам газеты, новый пакет американской помощи может помочь Украине сдерживать атаки России и "удерживать территорию" до тех пор, пока европейские союзники не смогут предоставить стране больше помощи в следующем году. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявлял, что новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240421/kongress-1941287929.html

https://ria.ru/20240421/ssha-1941299904.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, нато