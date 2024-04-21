Рейтинг@Mail.ru
В США считают, что новый транш на военную помощь не изменит судьбу Украины - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941306033.html
В США считают, что новый транш на военную помощь не изменит судьбу Украины
В США считают, что новый транш на военную помощь не изменит судьбу Украины - РИА Новости, 21.04.2024
В США считают, что новый транш на военную помощь не изменит судьбу Украины
Новый транш США на военную помощь Украине вряд ли сможет радикальным образом изменить положение Украины, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T08:22
2024-04-21T08:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Новый транш США на военную помощь Украине вряд ли сможет радикальным образом изменить положение Украины, пишет газета Wall Street Journal. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. "Учитывая тяжелое положение Украины на поле боя и успехи, достигнутые войсками Москвы за последние месяцы ... новая помощь вряд ли кардинально изменит судьбу Киева", - говорится в материале газеты. Издание напоминает, что Украина испытывает острую нехватку живой силы, а также снарядов. В лучшем случае, по оценкам газеты, новый пакет американской помощи может помочь Украине сдерживать атаки России и "удерживать территорию" до тех пор, пока европейские союзники не смогут предоставить стране больше помощи в следующем году. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявлял, что новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240421/kongress-1941287929.html
https://ria.ru/20240421/ssha-1941299904.html
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, НАТО
В США считают, что новый транш на военную помощь не изменит судьбу Украины

WSJ: новый транш США на военную помощь Украине вряд ли изменит судьбу Киева

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Новый транш США на военную помощь Украине вряд ли сможет радикальным образом изменить положение Украины, пишет газета Wall Street Journal.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Раскрыты неожиданные результаты голосования по пакету помощи Украине
00:25
"Учитывая тяжелое положение Украины на поле боя и успехи, достигнутые войсками Москвы за последние месяцы ... новая помощь вряд ли кардинально изменит судьбу Киева", - говорится в материале газеты.
Издание напоминает, что Украина испытывает острую нехватку живой силы, а также снарядов.
В лучшем случае, по оценкам газеты, новый пакет американской помощи может помочь Украине сдерживать атаки России и "удерживать территорию" до тех пор, пока европейские союзники не смогут предоставить стране больше помощи в следующем году.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Американцы пришли в ярость из-за новой помощи Украине
06:02
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявлял, что новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
Вчера, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала