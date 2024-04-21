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Источник сообщил об ударах по американской военной базе в Сирии - РИА Новости, 21.04.2024
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23:25 21.04.2024 (обновлено: 23:55 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/udary-1941399674.html
Источник сообщил об ударах по американской военной базе в Сирии
Источник сообщил об ударах по американской военной базе в Сирии - РИА Новости, 21.04.2024
Источник сообщил об ударах по американской военной базе в Сирии
Американская военная база у города Эль-Хасаке подверглась ударам беспилотников и ракет, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T23:25
2024-04-21T23:55
в мире
эль-хасаке
сирия
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ДАМАСК, 21 апр — РИА Новости. Американская военная база у города Эль-Хасаке подверглась ударам беспилотников и ракет, сообщил РИА Новости информированный источник."Нанесены удары беспилотником и четырьмя ракетами по американской базе в аэропорту Хараб аль-Джир в окрестностях Эль-Хасаке", — сказал собеседник агентства.В воскресенье, по данным Reuters со ссылкой на два источника в сфере безопасности, из иракского города Замар выпустили как минимум пять ракет в сторону военной базы США на северо-востоке Сирии. Отмечается, что это первая атака на американских военных в регионе с начала февраля.
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в мире, эль-хасаке, сирия
В мире, Эль-Хасаке, Сирия
Источник сообщил об ударах по американской военной базе в Сирии

Американская база около Эль-Хасаке в Сирии подверглась ударам БПЛА и 4 ракет

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская авиабаза
Американская авиабаза
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская авиабаза. Архивное фото
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ДАМАСК, 21 апр — РИА Новости. Американская военная база у города Эль-Хасаке подверглась ударам беспилотников и ракет, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Нанесены удары беспилотником и четырьмя ракетами по американской базе в аэропорту Хараб аль-Джир в окрестностях Эль-Хасаке", — сказал собеседник агентства.
В воскресенье, по данным Reuters со ссылкой на два источника в сфере безопасности, из иракского города Замар выпустили как минимум пять ракет в сторону военной базы США на северо-востоке Сирии. Отмечается, что это первая атака на американских военных в регионе с начала февраля.
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В миреЭль-ХасакеСирия
 
 
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