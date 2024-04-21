https://ria.ru/20240421/udary-1941399674.html
Источник сообщил об ударах по американской военной базе в Сирии
Источник сообщил об ударах по американской военной базе в Сирии - РИА Новости, 21.04.2024
Источник сообщил об ударах по американской военной базе в Сирии
Американская военная база у города Эль-Хасаке подверглась ударам беспилотников и ракет, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T23:25
2024-04-21T23:25
2024-04-21T23:55
в мире
эль-хасаке
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919447366_1316:0:4957:2048_1920x0_80_0_0_8e5a22ea99908f2f47e7c4cdfa9d3b0b.jpg
ДАМАСК, 21 апр — РИА Новости. Американская военная база у города Эль-Хасаке подверглась ударам беспилотников и ракет, сообщил РИА Новости информированный источник."Нанесены удары беспилотником и четырьмя ракетами по американской базе в аэропорту Хараб аль-Джир в окрестностях Эль-Хасаке", — сказал собеседник агентства.В воскресенье, по данным Reuters со ссылкой на два источника в сфере безопасности, из иракского города Замар выпустили как минимум пять ракет в сторону военной базы США на северо-востоке Сирии. Отмечается, что это первая атака на американских военных в регионе с начала февраля.
https://ria.ru/20240420/ssha-1941178531.html
эль-хасаке
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919447366_1684:0:4415:2048_1920x0_80_0_0_04795f595856a90949bfb28157d47e9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эль-хасаке, сирия
В мире, Эль-Хасаке, Сирия
Источник сообщил об ударах по американской военной базе в Сирии
Американская база около Эль-Хасаке в Сирии подверглась ударам БПЛА и 4 ракет