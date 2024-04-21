https://ria.ru/20240421/udary-1941399674.html

Источник сообщил об ударах по американской военной базе в Сирии

Источник сообщил об ударах по американской военной базе в Сирии - РИА Новости, 21.04.2024

Источник сообщил об ударах по американской военной базе в Сирии

Американская военная база у города Эль-Хасаке подверглась ударам беспилотников и ракет, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T23:25

2024-04-21T23:25

2024-04-21T23:55

в мире

эль-хасаке

сирия

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ДАМАСК, 21 апр — РИА Новости. Американская военная база у города Эль-Хасаке подверглась ударам беспилотников и ракет, сообщил РИА Новости информированный источник."Нанесены удары беспилотником и четырьмя ракетами по американской базе в аэропорту Хараб аль-Джир в окрестностях Эль-Хасаке", — сказал собеседник агентства.В воскресенье, по данным Reuters со ссылкой на два источника в сфере безопасности, из иракского города Замар выпустили как минимум пять ракет в сторону военной базы США на северо-востоке Сирии. Отмечается, что это первая атака на американских военных в регионе с начала февраля.

https://ria.ru/20240420/ssha-1941178531.html

эль-хасаке

сирия

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в мире, эль-хасаке, сирия