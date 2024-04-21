https://ria.ru/20240421/udar-1941366735.html
Подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе
Подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе - РИА Новости, 21.04.2024
Подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе
Николаевское подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе, который был совершен в субботу. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T17:16
2024-04-21T17:16
2024-04-21T17:16
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Николаевское подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе, который был совершен в субботу. "Вчера ударили по Южному порту в Одессе, видео прислал участник сопротивления", - сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Лебедев предоставил РИА Новости видео удара по объекту в Одессе.
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Удар по порту Южный в Одессе
Подполье поделилось с РИА Новости кадрами недавнего удара по Южному порту в Одессе.
«Вчера ударили по южному порту в Одессе, видео прислал участник сопротивления», - сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
2024-04-21T17:16
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РИА Новости
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в мире, одесса, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Сергей Лебедев
Подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе
Николаевское подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе