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Подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:16 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/udar-1941366735.html
Подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе
Подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе - РИА Новости, 21.04.2024
Подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе
Николаевское подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе, который был совершен в субботу. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T17:16
2024-04-21T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Николаевское подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе, который был совершен в субботу. "Вчера ударили по Южному порту в Одессе, видео прислал участник сопротивления", - сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Лебедев предоставил РИА Новости видео удара по объекту в Одессе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удар по порту Южный в Одессе
Подполье поделилось с РИА Новости кадрами недавнего удара по Южному порту в Одессе. «Вчера ударили по южному порту в Одессе, видео прислал участник сопротивления», - сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
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в мире, одесса, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Сергей Лебедев
Подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе

Николаевское подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Николаевское подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе, который был совершен в субботу.
"Вчера ударили по Южному порту в Одессе, видео прислал участник сопротивления", - сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Лебедев предоставил РИА Новости видео удара по объекту в Одессе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаСергей Лебедев
 
 
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