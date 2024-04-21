https://ria.ru/20240421/udar-1941366735.html

Подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе

Подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе - РИА Новости, 21.04.2024

Подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе

Николаевское подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе, который был совершен в субботу. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T17:16

2024-04-21T17:16

2024-04-21T17:16

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Николаевское подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе, который был совершен в субботу. "Вчера ударили по Южному порту в Одессе, видео прислал участник сопротивления", - сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Лебедев предоставил РИА Новости видео удара по объекту в Одессе.

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одесса

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Удар по порту Южный в Одессе Подполье поделилось с РИА Новости кадрами недавнего удара по Южному порту в Одессе. «Вчера ударили по южному порту в Одессе, видео прислал участник сопротивления», - сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. 2024-04-21T17:16 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, одесса, сергей лебедев