https://ria.ru/20240421/ucheniya-1941346370.html

В Литве начались учения по отработке сценария обороны Сувалкского коридора

В Литве начались учения по отработке сценария обороны Сувалкского коридора - РИА Новости, 21.04.2024

В Литве начались учения по отработке сценария обороны Сувалкского коридора

В Литве стартовали совместные с Польшей учения по отработке обороны Сувалкского коридора, сообщило командование литовской армии. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T14:49

2024-04-21T14:49

2024-04-21T15:11

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Литве стартовали совместные с Польшей учения по отработке обороны Сувалкского коридора, сообщило командование литовской армии. "В период с 21 по 26 апреля пройдут общие полевые учения Литвы и Польши с элементом авиации Brave Griffin 24/II, в которых примут участие союзники из США и Португалии", — говорится в релизе. Предполагается, что полторы тысячи военнослужащих из литовской бригады "Жемайтия" вместе с союзниками отработают сценарий обороны Сувалкского коридора по двустороннему "Оршанскому плану". Cувалкским коридором называют узкий участок, расположенный между Белоруссией и Калининградской областью России вдоль польско-литовской границы в районе города Сувалки. Его длина составляет около ста километров. Как отмечал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает, а в милитаризации Литвы заинтересованы США.

https://ria.ru/20240227/nato-1929851399.html

https://ria.ru/20240228/plan-1930094869.html

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Ольга Фомченкова

литва, польша, сша, антон алиханов, в мире