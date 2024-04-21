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В Литве начались учения по отработке сценария обороны Сувалкского коридора - РИА Новости, 21.04.2024
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14:49 21.04.2024 (обновлено: 15:11 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/ucheniya-1941346370.html
В Литве начались учения по отработке сценария обороны Сувалкского коридора
В Литве начались учения по отработке сценария обороны Сувалкского коридора - РИА Новости, 21.04.2024
В Литве начались учения по отработке сценария обороны Сувалкского коридора
В Литве стартовали совместные с Польшей учения по отработке обороны Сувалкского коридора, сообщило командование литовской армии. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:49
2024-04-21T15:11
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Литве стартовали совместные с Польшей учения по отработке обороны Сувалкского коридора, сообщило командование литовской армии. "В период с 21 по 26 апреля пройдут общие полевые учения Литвы и Польши с элементом авиации Brave Griffin 24/II, в которых примут участие союзники из США и Португалии", — говорится в релизе. Предполагается, что полторы тысячи военнослужащих из литовской бригады "Жемайтия" вместе с союзниками отработают сценарий обороны Сувалкского коридора по двустороннему "Оршанскому плану". Cувалкским коридором называют узкий участок, расположенный между Белоруссией и Калининградской областью России вдоль польско-литовской границы в районе города Сувалки. Его длина составляет около ста километров. Как отмечал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает, а в милитаризации Литвы заинтересованы США.
https://ria.ru/20240227/nato-1929851399.html
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литва, польша, сша, антон алиханов, в мире
Литва, Польша, США, Антон Алиханов, В мире
В Литве начались учения по отработке сценария обороны Сувалкского коридора

В Литве на учениях с Польшей отрабатывают сценарий обороны Сувалкского коридора

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США в Литве
Солдаты армии США в Литве - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты армии США в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Литве стартовали совместные с Польшей учения по отработке обороны Сувалкского коридора, сообщило командование литовской армии.
"В период с 21 по 26 апреля пройдут общие полевые учения Литвы и Польши с элементом авиации Brave Griffin 24/II, в которых примут участие союзники из США и Португалии", — говорится в релизе.
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Посольство в Литве: НАТО лжет о планах России захватить Сувалкский коридор
27 февраля, 18:57
Предполагается, что полторы тысячи военнослужащих из литовской бригады "Жемайтия" вместе с союзниками отработают сценарий обороны Сувалкского коридора по двустороннему "Оршанскому плану".
Cувалкским коридором называют узкий участок, расположенный между Белоруссией и Калининградской областью России вдоль польско-литовской границы в районе города Сувалки. Его длина составляет около ста километров.
Как отмечал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает, а в милитаризации Литвы заинтересованы США.
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