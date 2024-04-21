https://ria.ru/20240421/ubiystvo-1941376070.html

СМИ: военные, убившие полицейского в Виннице, везли боевые гранаты

СМИ: военные, убившие полицейского в Виннице, везли боевые гранаты - РИА Новости, 21.04.2024

СМИ: военные, убившие полицейского в Виннице, везли боевые гранаты

Военнослужащие ВСУ, застрелившие полицейского во время досмотра в Виннице, перевозили груз боевых гранат, передает украинский телеканал "Общественное" со... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T18:39

2024-04-21T18:39

2024-04-21T19:09

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елена бережная

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, застрелившие полицейского во время досмотра в Виннице, перевозили груз боевых гранат, передает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на комментарии пресс-секретаря полиции Елены Бережной. Ранее в субботу местные СМИ сообщили, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины, после чего их автомобиль был замечен по дороге в Одесскую область. Украинское агентство УНИАН сообщило, что полиция начала операцию по перехвату злоумышленников. Впоследствии командование сухопутных войск Украины признало, что злоумышленники являются военнослужащими одной из частей ВСУ. В воскресенье СМИ и полиция Украины сообщили о задержании злоумышленников. "Двое военных, подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области, планировали сбежать. На правоохранителей они напали, поскольку перевозили боевые гранаты. В этом мужчины признались во время задержания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". Уточняется, что злоумышленники - отец и сын. После совершения преступления они скрывались в заброшенном здании на территории Одесской области и намеревались впоследствии покинуть территорию Украины, добавляется в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20240112/ubiystvo-1920973018.html

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в мире, украина, винницкая область, одесская область, елена бережная, вооруженные силы украины