https://ria.ru/20240421/ubiystvo-1941356757.html

В Донецке нашли тело подростка с признаками насильственной смерти

В Донецке нашли тело подростка с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 21.04.2024

В Донецке нашли тело подростка с признаками насильственной смерти

Тело подростка с признаками насильственной смерти найдено в Буденновском районе Донецка, предполагаемый убийца задержан, рассказали РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T16:01

2024-04-21T16:01

2024-04-21T16:01

происшествия

буденновский район

донецк

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Тело подростка с признаками насильственной смерти найдено в Буденновском районе Донецка, предполагаемый убийца задержан, рассказали РИА Новости в экстренных службах города. По данным собеседника агентства, тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли накануне в Буденновском районе. "Подозреваемого удалось оперативно задержать по горячим следам. Сейчас с ним проводятся необходимые мероприятия", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240228/kriminal-1929808939.html

буденновский район

донецк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, буденновский район, донецк