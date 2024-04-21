https://ria.ru/20240421/ubiystvo-1941356757.html
В Донецке нашли тело подростка с признаками насильственной смерти
В Донецке нашли тело подростка с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 21.04.2024
В Донецке нашли тело подростка с признаками насильственной смерти
Тело подростка с признаками насильственной смерти найдено в Буденновском районе Донецка, предполагаемый убийца задержан, рассказали РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T16:01
2024-04-21T16:01
2024-04-21T16:01
происшествия
буденновский район
донецк
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Тело подростка с признаками насильственной смерти найдено в Буденновском районе Донецка, предполагаемый убийца задержан, рассказали РИА Новости в экстренных службах города. По данным собеседника агентства, тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли накануне в Буденновском районе. "Подозреваемого удалось оперативно задержать по горячим следам. Сейчас с ним проводятся необходимые мероприятия", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240228/kriminal-1929808939.html
буденновский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, буденновский район, донецк
Происшествия, Буденновский район, Донецк
В Донецке нашли тело подростка с признаками насильственной смерти
В Донецке задержали подозреваемого в убийстве подростка в Буденновском районе
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Тело подростка с признаками насильственной смерти найдено в Буденновском районе Донецка, предполагаемый убийца задержан, рассказали РИА Новости в экстренных службах города.
По данным собеседника агентства, тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли накануне в Буденновском районе.
"Подозреваемого удалось оперативно задержать по горячим следам. Сейчас с ним проводятся необходимые мероприятия", - сказал собеседник агентства.