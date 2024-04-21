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В Донецке нашли тело подростка с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 21.04.2024
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16:01 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/ubiystvo-1941356757.html
В Донецке нашли тело подростка с признаками насильственной смерти
В Донецке нашли тело подростка с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 21.04.2024
В Донецке нашли тело подростка с признаками насильственной смерти
Тело подростка с признаками насильственной смерти найдено в Буденновском районе Донецка, предполагаемый убийца задержан, рассказали РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T16:01
2024-04-21T16:01
происшествия
буденновский район
донецк
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Тело подростка с признаками насильственной смерти найдено в Буденновском районе Донецка, предполагаемый убийца задержан, рассказали РИА Новости в экстренных службах города. По данным собеседника агентства, тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли накануне в Буденновском районе. "Подозреваемого удалось оперативно задержать по горячим следам. Сейчас с ним проводятся необходимые мероприятия", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240228/kriminal-1929808939.html
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происшествия, буденновский район, донецк
Происшествия, Буденновский район, Донецк
В Донецке нашли тело подростка с признаками насильственной смерти

В Донецке задержали подозреваемого в убийстве подростка в Буденновском районе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Тело подростка с признаками насильственной смерти найдено в Буденновском районе Донецка, предполагаемый убийца задержан, рассказали РИА Новости в экстренных службах города.
По данным собеседника агентства, тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли накануне в Буденновском районе.
"Подозреваемого удалось оперативно задержать по горячим следам. Сейчас с ним проводятся необходимые мероприятия", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияБуденновский районДонецк
 
 
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