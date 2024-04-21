https://ria.ru/20240421/ubiystvo-1941347842.html
Подозреваемого в убийстве жены в Тверской области исключат из партии
Подозреваемого в убийстве жены в Тверской области исключат из партии - РИА Новости, 21.04.2024
Подозреваемого в убийстве жены в Тверской области исключат из партии
Член партии "Справедливая Россия" Евгений Никольский, подозреваемый в убийстве жены, будет исключён из партии, сообщила РИА Новости пресс-служба СРЗП, выразив... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:04
2024-04-21T15:04
2024-04-21T15:10
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Член партии "Справедливая Россия" Евгений Никольский, подозреваемый в убийстве жены, будет исключён из партии, сообщила РИА Новости пресс-служба СРЗП, выразив надежду, что правоохранительные органы разберутся во всем. По данным прокуратуры Тверской области и следственного управления следственного комитета (СУСК), инцидент произошёл в субботу утром в лесопарковой полосе села Емельяново. По версии следствия, в парке села Емельяново житель города Твери 1988 года рождения в ходе возникшей ссоры нанес супруге 1988 года рождения не менее одного смертельного удара ножом в область шеи, сообщил ранее СУСК. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Житель Тверской области Евгений Никольский утром в субботу опубликовал пост на своей странице в соцсети "ВКонтакте" с признанием в содеянном и вызвал полицию. Источник в силовых структурах региона подтвердил РИА Новости, что автор поста и подозреваемый – одно лицо. По данным источника, задержанный сделал это из ревности. "Да, руководство в курсе произошедшего. Глубоко сожалеем о произошедшем! Это действительно наш партиец. В ближайшее время будет исключен из партии", - сообщили в пресс-службе, добавив, что семье и родственникам погибшей будет оказана помощь. "Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в причинах произошедшего и виновный понесет заслуженное наказание", - добавили там. Ранее в своём Telegram-канале председатель совета регионального отделения партии, депутат ГД Алексей Чепа выразил готовность помочь маленькой дочери подозреваемого, которая осталась без матери.
https://ria.ru/20240403/sud-1937579228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей чепа, госдума рф, тверь, тверская область
Происшествия, Алексей Чепа, Госдума РФ, Тверь, Тверская область
Подозреваемого в убийстве жены в Тверской области исключат из партии
СРЗП: подозреваемого в убийстве жены жителя Твери Никольского исключат из партии
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Член партии "Справедливая Россия" Евгений Никольский, подозреваемый в убийстве жены, будет исключён из партии, сообщила РИА Новости пресс-служба СРЗП, выразив надежду, что правоохранительные органы разберутся во всем.
По данным прокуратуры Тверской области и следственного управления следственного комитета (СУСК), инцидент произошёл в субботу утром в лесопарковой полосе села Емельяново. По версии следствия, в парке села Емельяново житель города Твери 1988 года рождения в ходе возникшей ссоры нанес супруге 1988 года рождения не менее одного смертельного удара ножом в область шеи, сообщил ранее СУСК. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Житель Тверской области Евгений Никольский утром в субботу опубликовал пост на своей странице в соцсети "ВКонтакте" с признанием в содеянном и вызвал полицию. Источник в силовых структурах региона подтвердил РИА Новости, что автор поста и подозреваемый – одно лицо. По данным источника, задержанный сделал это из ревности.
"Да, руководство в курсе произошедшего. Глубоко сожалеем о произошедшем! Это действительно наш партиец. В ближайшее время будет исключен из партии", - сообщили в пресс-службе, добавив, что семье и родственникам погибшей будет оказана помощь.
"Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в причинах произошедшего и виновный понесет заслуженное наказание", - добавили там.
Ранее в своём Telegram-канале председатель совета регионального отделения партии, депутат ГД Алексей Чепа
выразил готовность помочь маленькой дочери подозреваемого, которая осталась без матери.