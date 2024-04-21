https://ria.ru/20240421/tsekh-1941334228.html

Российские военные поразили украинский цех по производству беспилотников

Российские военные поразили украинский цех по производству беспилотников - РИА Новости, 21.04.2024

Российские военные поразили украинский цех по производству беспилотников

Российские военные поразили украинский цех производства беспилотников, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T13:15

2024-04-21T13:15

2024-04-21T13:36

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские военные поразили украинский цех производства беспилотников, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов, радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решёткой "Пеликан", а также живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)