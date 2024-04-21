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Российские военные поразили украинский цех по производству беспилотников
Российские военные поразили украинский цех по производству беспилотников - РИА Новости, 21.04.2024
Российские военные поразили украинский цех по производству беспилотников
Российские военные поразили украинский цех производства беспилотников, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T13:15
2024-04-21T13:15
2024-04-21T13:36
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские военные поразили украинский цех производства беспилотников, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов, радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решёткой "Пеликан", а также живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили украинский цех по производству беспилотников
Минобороны: ВС России поразили цех производства беспилотников ВСУ