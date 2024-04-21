https://ria.ru/20240421/tramp-1941300599.html

Выступление Трампа перед сторонниками отменили из-за надвигающегося шторма

Выступление Трампа перед сторонниками отменили из-за надвигающегося шторма - РИА Новости, 21.04.2024

Выступление Трампа перед сторонниками отменили из-за надвигающегося шторма

Надвигающийся шторм стал причиной внезапной отмены выступления бывшего президента США Дональда Трампа перед сторонниками в городе Уилмингтон, штат Южная... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T06:13

2024-04-21T06:13

2024-04-21T06:13

в мире

сша

южная каролина

уилмингтон

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863026159_0:107:1696:1061_1920x0_80_0_0_cf7b79b33e562797e2f5c0ffb669ee7b.jpg

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Надвигающийся шторм стал причиной внезапной отмены выступления бывшего президента США Дональда Трампа перед сторонниками в городе Уилмингтон, штат Южная Каролина. Выступление Трампа в рамках предвыборной гонки на пост президента США было запланировано в субботу вечером по местному времени, но в итоге отменено в последний момент из-за угрозы шторма. "Скоро вернусь, Южная Каролина!" - пообещал политик в своем сообщении в социальной сети Truth Social. К моменту отмены выступления на открытой площадке, где должен был выступать Трамп, успели собраться сотни его сторонников. Дата нового выступления пока не известна.

https://ria.ru/20240420/cnn-1941170651.html

https://ria.ru/20240314/tramp-1932970696.html

сша

южная каролина

уилмингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, южная каролина, уилмингтон, дональд трамп