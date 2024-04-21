https://ria.ru/20240421/tramp-1941300599.html
Выступление Трампа перед сторонниками отменили из-за надвигающегося шторма
Выступление Трампа перед сторонниками отменили из-за надвигающегося шторма - РИА Новости, 21.04.2024
Выступление Трампа перед сторонниками отменили из-за надвигающегося шторма
Надвигающийся шторм стал причиной внезапной отмены выступления бывшего президента США Дональда Трампа перед сторонниками в городе Уилмингтон, штат Южная... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T06:13
2024-04-21T06:13
2024-04-21T06:13
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Надвигающийся шторм стал причиной внезапной отмены выступления бывшего президента США Дональда Трампа перед сторонниками в городе Уилмингтон, штат Южная Каролина. Выступление Трампа в рамках предвыборной гонки на пост президента США было запланировано в субботу вечером по местному времени, но в итоге отменено в последний момент из-за угрозы шторма. "Скоро вернусь, Южная Каролина!" - пообещал политик в своем сообщении в социальной сети Truth Social. К моменту отмены выступления на открытой площадке, где должен был выступать Трамп, успели собраться сотни его сторонников. Дата нового выступления пока не известна.
https://ria.ru/20240420/cnn-1941170651.html
https://ria.ru/20240314/tramp-1932970696.html
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в мире, сша, южная каролина, уилмингтон, дональд трамп
В мире, США, Южная Каролина, Уилмингтон, Дональд Трамп
Выступление Трампа перед сторонниками отменили из-за надвигающегося шторма
В Южной Каролине из-за шторма отменили выступление Трампа перед сторонниками