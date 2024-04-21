Рейтинг@Mail.ru
Выступление Трампа перед сторонниками отменили из-за надвигающегося шторма - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/tramp-1941300599.html
Выступление Трампа перед сторонниками отменили из-за надвигающегося шторма
Выступление Трампа перед сторонниками отменили из-за надвигающегося шторма - РИА Новости, 21.04.2024
Выступление Трампа перед сторонниками отменили из-за надвигающегося шторма
Надвигающийся шторм стал причиной внезапной отмены выступления бывшего президента США Дональда Трампа перед сторонниками в городе Уилмингтон, штат Южная... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T06:13
2024-04-21T06:13
в мире
сша
южная каролина
уилмингтон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863026159_0:107:1696:1061_1920x0_80_0_0_cf7b79b33e562797e2f5c0ffb669ee7b.jpg
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Надвигающийся шторм стал причиной внезапной отмены выступления бывшего президента США Дональда Трампа перед сторонниками в городе Уилмингтон, штат Южная Каролина. Выступление Трампа в рамках предвыборной гонки на пост президента США было запланировано в субботу вечером по местному времени, но в итоге отменено в последний момент из-за угрозы шторма. "Скоро вернусь, Южная Каролина!" - пообещал политик в своем сообщении в социальной сети Truth Social. К моменту отмены выступления на открытой площадке, где должен был выступать Трамп, успели собраться сотни его сторонников. Дата нового выступления пока не известна.
https://ria.ru/20240420/cnn-1941170651.html
https://ria.ru/20240314/tramp-1932970696.html
сша
южная каролина
уилмингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863026159_15:0:1523:1131_1920x0_80_0_0_7738620033ebe80a0d9605f47ca9faf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная каролина, уилмингтон, дональд трамп
В мире, США, Южная Каролина, Уилмингтон, Дональд Трамп
Выступление Трампа перед сторонниками отменили из-за надвигающегося шторма

В Южной Каролине из-за шторма отменили выступление Трампа перед сторонниками

© AP Photo / Corey SipkinБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Corey Sipkin
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Надвигающийся шторм стал причиной внезапной отмены выступления бывшего президента США Дональда Трампа перед сторонниками в городе Уилмингтон, штат Южная Каролина.
Выступление Трампа в рамках предвыборной гонки на пост президента США было запланировано в субботу вечером по местному времени, но в итоге отменено в последний момент из-за угрозы шторма.
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
СМИ: мужчина поджег себя у здания суда, где рассматривают дело Трампа
Вчера, 00:17
"Скоро вернусь, Южная Каролина!" - пообещал политик в своем сообщении в социальной сети Truth Social.
К моменту отмены выступления на открытой площадке, где должен был выступать Трамп, успели собраться сотни его сторонников. Дата нового выступления пока не известна.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
СМИ сообщили об уходе представительницы Трампа из его штаба
14 марта, 15:07
 
В миреСШАЮжная КаролинаУилмингтонДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала