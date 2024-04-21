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МЧС прогнозирует спад воды на реке Тобол у Кургана в ближайшие дни - РИА Новости, 21.04.2024
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06:49 21.04.2024 (обновлено: 07:04 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/tobol-1941301669.html
МЧС прогнозирует спад воды на реке Тобол у Кургана в ближайшие дни
МЧС прогнозирует спад воды на реке Тобол у Кургана в ближайшие дни - РИА Новости, 21.04.2024
МЧС прогнозирует спад воды на реке Тобол у Кургана в ближайшие дни
В ближайшие один-два дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды, сообщил в воскресенье пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T06:49
2024-04-21T07:04
тобол (река)
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 апр – РИА Новости. В ближайшие один-два дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды, сообщил в воскресенье пресс-центр ГУМЧС России по региону."В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 апреля по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол, в северо-восточной части Кетовского муниципального округа ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +10...+45 см, в Белозерском МО - с динамикой +5...+35 см", - говорится в опубликованном на сайте ГУМЧС прогнозе вероятных ЧС.Исходя из этого в ближайшие один-два дня возможно затопление жилых домов, приусадебных участков и автодорог населенных пунктов Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино 2-е, Передергина, Большое Чаусово Кетовского муниципального округа, уточняется в сообщении.Также под угрозой населенные пункты Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное, Нижнетобольное, Охотино, Лихачи, Гагарье Белозерского муниципального округа, поясняет пресс-центр.В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба. По состоянию на 20 апреля, остаются затопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автодорог.
https://ria.ru/20240420/fedorov-1941182689.html
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тобол (река), курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия, общество
Тобол (река), Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Россия, Общество
МЧС прогнозирует спад воды на реке Тобол у Кургана в ближайшие дни

МЧС Курганской области: в ближайшие 1-2 дня в Тоболе ожидается плавный спад воды

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСпасатели эвакуируют людей в Кургане
Спасатели эвакуируют людей в Кургане - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 апр – РИА Новости. В ближайшие один-два дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды, сообщил в воскресенье пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 апреля по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол, в северо-восточной части Кетовского муниципального округа ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +10...+45 см, в Белозерском МО - с динамикой +5...+35 см", - говорится в опубликованном на сайте ГУМЧС прогнозе вероятных ЧС.
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Исходя из этого в ближайшие один-два дня возможно затопление жилых домов, приусадебных участков и автодорог населенных пунктов Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино 2-е, Передергина, Большое Чаусово Кетовского муниципального округа, уточняется в сообщении.
Также под угрозой населенные пункты Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное, Нижнетобольное, Охотино, Лихачи, Гагарье Белозерского муниципального округа, поясняет пресс-центр.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба. По состоянию на 20 апреля, остаются затопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автодорог.
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Тобол (река)КурганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024РоссияОбщество
 
 
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