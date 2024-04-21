https://ria.ru/20240421/tobol-1941301669.html

МЧС прогнозирует спад воды на реке Тобол у Кургана в ближайшие дни

МЧС прогнозирует спад воды на реке Тобол у Кургана в ближайшие дни - РИА Новости, 21.04.2024

МЧС прогнозирует спад воды на реке Тобол у Кургана в ближайшие дни

В ближайшие один-два дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды, сообщил в воскресенье пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T06:49

2024-04-21T06:49

2024-04-21T07:04

тобол (река)

курган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 апр – РИА Новости. В ближайшие один-два дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды, сообщил в воскресенье пресс-центр ГУМЧС России по региону."В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 апреля по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол, в северо-восточной части Кетовского муниципального округа ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +10...+45 см, в Белозерском МО - с динамикой +5...+35 см", - говорится в опубликованном на сайте ГУМЧС прогнозе вероятных ЧС.Исходя из этого в ближайшие один-два дня возможно затопление жилых домов, приусадебных участков и автодорог населенных пунктов Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино 2-е, Передергина, Большое Чаусово Кетовского муниципального округа, уточняется в сообщении.Также под угрозой населенные пункты Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное, Нижнетобольное, Охотино, Лихачи, Гагарье Белозерского муниципального округа, поясняет пресс-центр.В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба. По состоянию на 20 апреля, остаются затопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автодорог.

https://ria.ru/20240420/fedorov-1941182689.html

https://ria.ru/20240421/ishim-1941301021.html

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тобол (река), курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия, общество