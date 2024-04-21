https://ria.ru/20240421/tobol-1941301352.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на девять сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на девять сантиметров - РИА Новости, 21.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на девять сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) воскресенья, за минувшие сутки снизился на девять сантиметров и составляет 1004 сантиметра,... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T06:39
2024-04-21T06:39
2024-04-21T06:53
курган
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) воскресенья, за минувшие сутки снизился на девять сантиметров и составляет 1004 сантиметра, сообщает пресс-служба правительства региона.Еще 15 апреля уровень Тобола в Кургане составлял до 631 сантиметр. Отметка "опасное явление" - 742 сантиметра. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасное явление" (850 сантиметров)."По данным гидропоста на 08.00 (06.00 мск) на 21 апреля уровень Тобола в районе Кургана составляет 1004 см", - говорится в сообщении.Проводится укрепление участков дамбы, жителям территорий в зонах риска подтопления и затопления по-прежнему рекомендуется эвакуироваться, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240421/tobol-1941301669.html
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курган, наводнения в россии — 2024, тобол (река)
Курган, Наводнения в России — 2024, Тобол (река)
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на девять сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился до 1004 сантиметров
ЧЕЛЯБИНСК, 21 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) воскресенья, за минувшие сутки снизился на девять сантиметров и составляет 1004 сантиметра, сообщает пресс-служба правительства региона.
Еще 15 апреля уровень Тобола в Кургане составлял до 631 сантиметр. Отметка "опасное явление" - 742 сантиметра. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасное явление" (850 сантиметров).
"По данным гидропоста на 08.00 (06.00 мск) на 21 апреля уровень Тобола в районе Кургана составляет 1004 см", - говорится в сообщении.
Проводится укрепление участков дамбы, жителям территорий в зонах риска подтопления и затопления по-прежнему рекомендуется эвакуироваться, добавляется в сообщении.