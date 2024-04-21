https://ria.ru/20240421/teplokhod-1941330429.html

В Японском море российский теплоход встал на якорь из-за поломки

В Японском море российский теплоход встал на якорь из-за поломки - РИА Новости, 21.04.2024

В Японском море российский теплоход встал на якорь из-за поломки

Пассажирский теплоход "Лотос", работающий на морской пассажирской линии между материковой частью Владивостока и входящими в его состав островами, встал на якорь РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T13:46

2024-04-21T13:46

2024-04-21T13:46

происшествия

владивосток

приморский край

японское море

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Пассажирский теплоход "Лотос", работающий на морской пассажирской линии между материковой частью Владивостока и входящими в его состав островами, встал на якорь у острова Попова с 48 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту из-за поломки, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Сегодня в 16.00 (09.00 мск) пассажирский теплоход "Лотос" при следовании с острова Рейнеке в Приморском крае встал на якорь у острова Попова. По предварительным данным, причина - техническая неисправность судна. На борту находится 48 пассажиров и четыре члена экипажа. Судовладельцем организованы ремонтные работы", - говорится в сообщении. Отмечается, что надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания, а также взяло на контроль фактическую доставку пассажиров до места назначения. Теплоход "Лотос" наряду с катамараном "Москва" обеспечивает регулярное пассажирское сообщение Владивостока с входящими в его состав поселками на островах Попова и Рейнеке в заливе Петра Великого Японского моря.

https://ria.ru/20240404/stolknovenie-1937914752.html

владивосток

приморский край

японское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край, японское море, дальневосточная транспортная прокуратура