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"Немецкий танк уже едет в Москву". На Западе оценили мощь Leopard 2 - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 21.04.2024 (обновлено: 23:01 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/tank-1941393481.html
"Немецкий танк уже едет в Москву". На Западе оценили мощь Leopard 2
"Немецкий танк уже едет в Москву". На Западе оценили мощь Leopard 2 - РИА Новости, 21.04.2024
"Немецкий танк уже едет в Москву". На Западе оценили мощь Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2, захваченный российскими военными, уже едет в Москву, выразил уверенность ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T22:02
2024-04-21T23:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ирландия
москва
чей боуз
владимир соловьев (телеведущий)
нато
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Немецкий танк Leopard 2, захваченный российскими военными, уже едет в Москву, выразил уверенность ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.В воскресенье телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео, на котором показана эвакуация трофейного танка Leopard 2. На Украине его неоднократно называли машиной, "способной поменять правила игры" на фронте."Захвачен один из "меняющих правила игры" Leopard, выпущенных НАТО на Украину. Многие другие были уничтожены. &lt;…&gt; Сейчас он, без сомнения, уже на пути в Москву", — написал Боуз.По словам журналиста, российские военные заполучили немецкий танк Leopard 2A6, который, по его мнению, может быть самым мощным танком, используемым ВСУ.На этой неделе российский артиллерист Сергей Лазаренко рассказал об уничтожении танка Leopard 2. По его словам, он поразил машину первым же снарядом. Эти немецкие танки очень хорошо горят, подчеркнул боец.
https://ria.ru/20240421/tank-1941328432.html
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в мире, украина, ирландия, москва, чей боуз, владимир соловьев (телеведущий), нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ирландия, Москва, Чей Боуз, Владимир Соловьев (телеведущий), НАТО, Вооруженные силы Украины
"Немецкий танк уже едет в Москву". На Западе оценили мощь Leopard 2

Журналист Боуз: захваченный танк Leopard 2 уже едет в Москву

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Carol LehmanОсновной немецкий танк Leopard 2
Основной немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Carol Lehman
Основной немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Немецкий танк Leopard 2, захваченный российскими военными, уже едет в Москву, выразил уверенность ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.
В воскресенье телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео, на котором показана эвакуация трофейного танка Leopard 2. На Украине его неоднократно называли машиной, "способной поменять правила игры" на фронте.
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"Захвачен один из "меняющих правила игры" Leopard, выпущенных НАТО на Украину. Многие другие были уничтожены. <…> Сейчас он, без сомнения, уже на пути в Москву", — написал Боуз.
По словам журналиста, российские военные заполучили немецкий танк Leopard 2A6, который, по его мнению, может быть самым мощным танком, используемым ВСУ.
На этой неделе российский артиллерист Сергей Лазаренко рассказал об уничтожении танка Leopard 2. По его словам, он поразил машину первым же снарядом. Эти немецкие танки очень хорошо горят, подчеркнул боец.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИрландияМоскваЧей БоузВладимир Соловьев (телеведущий)НАТОВооруженные силы Украины
 
 
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