https://ria.ru/20240421/tank-1941393481.html

"Немецкий танк уже едет в Москву". На Западе оценили мощь Leopard 2

"Немецкий танк уже едет в Москву". На Западе оценили мощь Leopard 2 - РИА Новости, 21.04.2024

"Немецкий танк уже едет в Москву". На Западе оценили мощь Leopard 2

Немецкий танк Leopard 2, захваченный российскими военными, уже едет в Москву, выразил уверенность ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T22:02

2024-04-21T22:02

2024-04-21T23:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ирландия

москва

чей боуз

владимир соловьев (телеведущий)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846503524_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_eeb55b6cc2dc0387975551c3c99b88e1.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Немецкий танк Leopard 2, захваченный российскими военными, уже едет в Москву, выразил уверенность ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.В воскресенье телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео, на котором показана эвакуация трофейного танка Leopard 2. На Украине его неоднократно называли машиной, "способной поменять правила игры" на фронте."Захвачен один из "меняющих правила игры" Leopard, выпущенных НАТО на Украину. Многие другие были уничтожены. <…> Сейчас он, без сомнения, уже на пути в Москву", — написал Боуз.По словам журналиста, российские военные заполучили немецкий танк Leopard 2A6, который, по его мнению, может быть самым мощным танком, используемым ВСУ.На этой неделе российский артиллерист Сергей Лазаренко рассказал об уничтожении танка Leopard 2. По его словам, он поразил машину первым же снарядом. Эти немецкие танки очень хорошо горят, подчеркнул боец.

https://ria.ru/20240421/tank-1941328432.html

https://ria.ru/20240421/zapad-1941353552.html

украина

ирландия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ирландия, москва, чей боуз, владимир соловьев (телеведущий), нато, вооруженные силы украины