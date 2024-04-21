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Появились кадры эвакуации трофейного Leopard 2 из зоны боевых действий - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 21.04.2024 (обновлено: 14:57 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/tank-1941328432.html
Появились кадры эвакуации трофейного Leopard 2 из зоны боевых действий
Появились кадры эвакуации трофейного Leopard 2 из зоны боевых действий - РИА Новости, 21.04.2024
Появились кадры эвакуации трофейного Leopard 2 из зоны боевых действий
Журналист Владимир Соловьев опубликовал видео, на котором показано, как российские войска эвакуировали трофейный танк Leopard 2. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T12:19
2024-04-21T14:57
специальная военная операция на украине
россия
в мире
leopard 2
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Журналист Владимир Соловьев опубликовал видео, на котором показано, как российские войска эвакуировали трофейный танк Leopard 2."Следующая остановка — Парк "Патриот", — подписал он пост в Telegram-канале.Соловьев объяснил, что бойцы группировки "Центр" провели целую операцию по эвакуации боевой машины. Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, команде пришлось "разрывать гусеницы подрывом".На этой неделе российский артиллерист Сергей Лазаренко рассказал об уничтожении танка Leopard 2. По его словам, он поразил машину первым же снарядом. Эти немецкие танки очень хорошо горят, подчеркнул боец.
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россия, в мире, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Leopard 2
Появились кадры эвакуации трофейного Leopard 2 из зоны боевых действий

Соловьев опубликовал кадры с захваченным российскими военными танком Leopard 2

© Фото : СОЛОВЬЁВ/TelegramПодбитый и брошенный немецкий Leopard 2A6
Подбитый и брошенный немецкий Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Фото : СОЛОВЬЁВ/Telegram
Подбитый и брошенный немецкий Leopard 2A6. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Журналист Владимир Соловьев опубликовал видео, на котором показано, как российские войска эвакуировали трофейный танк Leopard 2.
"Следующая остановка — Парк "Патриот", — подписал он пост в Telegram-канале.
Соловьев объяснил, что бойцы группировки "Центр" провели целую операцию по эвакуации боевой машины. Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, команде пришлось "разрывать гусеницы подрывом".
На этой неделе российский артиллерист Сергей Лазаренко рассказал об уничтожении танка Leopard 2. По его словам, он поразил машину первым же снарядом. Эти немецкие танки очень хорошо горят, подчеркнул боец.
Что пробивает броню танка Leopard 2
13 июня 2023, 11:28
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Что пробивает броню танка Leopard 2Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреLeopard 2
 
 
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