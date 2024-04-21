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Появились кадры эвакуации трофейного Leopard 2 из зоны боевых действий
Появились кадры эвакуации трофейного Leopard 2 из зоны боевых действий - РИА Новости, 21.04.2024
Появились кадры эвакуации трофейного Leopard 2 из зоны боевых действий
Журналист Владимир Соловьев опубликовал видео, на котором показано, как российские войска эвакуировали трофейный танк Leopard 2. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T12:19
2024-04-21T12:19
2024-04-21T14:57
специальная военная операция на украине
россия
в мире
leopard 2
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Журналист Владимир Соловьев опубликовал видео, на котором показано, как российские войска эвакуировали трофейный танк Leopard 2."Следующая остановка — Парк "Патриот", — подписал он пост в Telegram-канале.Соловьев объяснил, что бойцы группировки "Центр" провели целую операцию по эвакуации боевой машины. Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, команде пришлось "разрывать гусеницы подрывом".На этой неделе российский артиллерист Сергей Лазаренко рассказал об уничтожении танка Leopard 2. По его словам, он поразил машину первым же снарядом. Эти немецкие танки очень хорошо горят, подчеркнул боец.
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россия, в мире, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Leopard 2
Появились кадры эвакуации трофейного Leopard 2 из зоны боевых действий
Соловьев опубликовал кадры с захваченным российскими военными танком Leopard 2