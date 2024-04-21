https://ria.ru/20240421/svo-1941369273.html

Спецоперация на Украине исправит ход истории, заявил Асад

Спецоперация на Украине исправит ход истории, заявил Асад - РИА Новости, 21.04.2024

Спецоперация на Украине исправит ход истории, заявил Асад

Специальная военная операция на Украине исправит ход истории, окончившись победой России, об этом в интервью телепрограмме "Глобальное большинство" на Первом... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T17:39

2024-04-21T17:39

2024-04-21T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

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сирия

украина

башар асад

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ТУНИС, 21 апр - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине исправит ход истории, окончившись победой России, об этом в интервью телепрограмме "Глобальное большинство" на Первом канале заявил президент Сирии Башар Асад. "СВО исправит ход истории, не изменит ее, а именно исправит. Россия как могучая держава сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран, и нет разницы, где Россия борется с мировым террором - в Сирии или на Украине", - отметил сирийский лидер. По его словам, РФ укрепляет мировую стабильность на политическом и военном треках. Он пояснил, что действия России вызваны тем, что она сама пострадала из-за действий США по "стравливанию малых народов исторически проживающих вместе". "Я уверен, что противостояние окончится победой России, и она вновь объединит братские народы. Россия исправляет то, что наворотили другие", - подчеркнул Асад.

https://ria.ru/20240303/zelenskiy-1930853006.html

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в мире, россия, сирия, украина, башар асад