https://ria.ru/20240421/svo-1941369273.html
Спецоперация на Украине исправит ход истории, заявил Асад
Спецоперация на Украине исправит ход истории, заявил Асад - РИА Новости, 21.04.2024
Спецоперация на Украине исправит ход истории, заявил Асад
Специальная военная операция на Украине исправит ход истории, окончившись победой России, об этом в интервью телепрограмме "Глобальное большинство" на Первом... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T17:39
2024-04-21T17:39
2024-04-21T17:39
специальная военная операция на украине
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ТУНИС, 21 апр - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине исправит ход истории, окончившись победой России, об этом в интервью телепрограмме "Глобальное большинство" на Первом канале заявил президент Сирии Башар Асад. "СВО исправит ход истории, не изменит ее, а именно исправит. Россия как могучая держава сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран, и нет разницы, где Россия борется с мировым террором - в Сирии или на Украине", - отметил сирийский лидер. По его словам, РФ укрепляет мировую стабильность на политическом и военном треках. Он пояснил, что действия России вызваны тем, что она сама пострадала из-за действий США по "стравливанию малых народов исторически проживающих вместе". "Я уверен, что противостояние окончится победой России, и она вновь объединит братские народы. Россия исправляет то, что наворотили другие", - подчеркнул Асад.
https://ria.ru/20240303/zelenskiy-1930853006.html
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в мире, россия, сирия, украина, башар асад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сирия, Украина, Башар Асад
Спецоперация на Украине исправит ход истории, заявил Асад
Асад: спецоперация на Украине исправит ход истории, окончившись победой России