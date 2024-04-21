https://ria.ru/20240421/svo-1941333339.html

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 21.04.2024

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение

Группировка войск "Центр" за сутки уничтожила до 360 военнослужащих Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T13:07

2024-04-21T13:07

2024-04-21T13:49

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940059570_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_00f1f832c6981b222dae8a026c1c1688.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Группировка войск "Центр" за сутки уничтожила до 360 военнослужащих Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение живой силе и технике 3-й штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Новокалиново Донецкой Народной Республики. За сутки отражены восемь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 30-й,115-й механизированных, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Шумы, Новгородское и Первомайское Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также склад топлива для военной техники", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)