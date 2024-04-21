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Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 21.04.2024
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение
Группировка войск "Центр" за сутки уничтожила до 360 военнослужащих Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T13:07
2024-04-21T13:07
2024-04-21T13:49
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Группировка войск "Центр" за сутки уничтожила до 360 военнослужащих Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение живой силе и технике 3-й штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Новокалиново Донецкой Народной Республики. За сутки отражены восемь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 30-й,115-й механизированных, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Шумы, Новгородское и Первомайское Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также склад топлива для военной техники", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение
МО: подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение