https://ria.ru/20240421/subbotnik-1941364777.html

В Москве более миллиона человек приняли участие во втором субботнике

В Москве более миллиона человек приняли участие во втором субботнике - РИА Новости, 21.04.2024

В Москве более миллиона человек приняли участие во втором субботнике

Более миллиона человек приняли участие во втором субботнике в Москве, который прошел 20 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T17:00

2024-04-21T17:00

2024-04-21T17:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Более миллиона человек приняли участие во втором субботнике в Москве, который прошел 20 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Во втором общегородском субботнике, прошедшем 20 апреля, поучаствовали 1 миллион 40 тысяч человек. Это часть традиционного весеннего месячника благоустройства, который стартовал 1 апреля и продлится до конца месяца", - написал Собянин.Он отметил, что городские службы приводят в порядок дворы, детские и спортивные площадки, а также парки и скверы, дорожную инфраструктуру и фасады зданий. А жители очищают газоны, обустраивают клумбы и высаживают деревья и кустарники. "На площадках субботника работали полевые кухни, проходили эстафеты, викторины и мастер-классы. Например, в Лосиноостровском районе для детей организовали мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц, а в Головинском горожане играли в городки и участвовали в спортивных эстафетах", - подчеркнул мэр.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин