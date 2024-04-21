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В Москве более миллиона человек приняли участие во втором субботнике - РИА Новости, 21.04.2024
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В Москве более миллиона человек приняли участие во втором субботнике
В Москве более миллиона человек приняли участие во втором субботнике - РИА Новости, 21.04.2024
В Москве более миллиона человек приняли участие во втором субботнике
Более миллиона человек приняли участие во втором субботнике в Москве, который прошел 20 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T17:00
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общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Более миллиона человек приняли участие во втором субботнике в Москве, который прошел 20 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Во втором общегородском субботнике, прошедшем 20 апреля, поучаствовали 1 миллион 40 тысяч человек. Это часть традиционного весеннего месячника благоустройства, который стартовал 1 апреля и продлится до конца месяца", - написал Собянин.Он отметил, что городские службы приводят в порядок дворы, детские и спортивные площадки, а также парки и скверы, дорожную инфраструктуру и фасады зданий. А жители очищают газоны, обустраивают клумбы и высаживают деревья и кустарники. "На площадках субботника работали полевые кухни, проходили эстафеты, викторины и мастер-классы. Например, в Лосиноостровском районе для детей организовали мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц, а в Головинском горожане играли в городки и участвовали в спортивных эстафетах", - подчеркнул мэр.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
В Москве более миллиона человек приняли участие во втором субботнике

Собянин: 1,04 миллиона человек приняли участие во втором субботнике в Москве

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокСубботник в парке "Сокольники" в Москве
Субботник в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Субботник в парке "Сокольники" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Более миллиона человек приняли участие во втором субботнике в Москве, который прошел 20 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«
"Во втором общегородском субботнике, прошедшем 20 апреля, поучаствовали 1 миллион 40 тысяч человек. Это часть традиционного весеннего месячника благоустройства, который стартовал 1 апреля и продлится до конца месяца", - написал Собянин.
Он отметил, что городские службы приводят в порядок дворы, детские и спортивные площадки, а также парки и скверы, дорожную инфраструктуру и фасады зданий. А жители очищают газоны, обустраивают клумбы и высаживают деревья и кустарники.
"На площадках субботника работали полевые кухни, проходили эстафеты, викторины и мастер-классы. Например, в Лосиноостровском районе для детей организовали мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц, а в Головинском горожане играли в городки и участвовали в спортивных эстафетах", - подчеркнул мэр.
Субботники в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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18 апреля, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
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