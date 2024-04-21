https://ria.ru/20240421/subbotnik-1941364777.html
В Москве более миллиона человек приняли участие во втором субботнике
В Москве более миллиона человек приняли участие во втором субботнике - РИА Новости, 21.04.2024
В Москве более миллиона человек приняли участие во втором субботнике
Более миллиона человек приняли участие во втором субботнике в Москве, который прошел 20 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T17:00
2024-04-21T17:00
2024-04-21T17:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941364401_0:60:999:622_1920x0_80_0_0_509b5fdca372509d1d28d109d8a6af6a.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Более миллиона человек приняли участие во втором субботнике в Москве, который прошел 20 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Во втором общегородском субботнике, прошедшем 20 апреля, поучаствовали 1 миллион 40 тысяч человек. Это часть традиционного весеннего месячника благоустройства, который стартовал 1 апреля и продлится до конца месяца", - написал Собянин.Он отметил, что городские службы приводят в порядок дворы, детские и спортивные площадки, а также парки и скверы, дорожную инфраструктуру и фасады зданий. А жители очищают газоны, обустраивают клумбы и высаживают деревья и кустарники. "На площадках субботника работали полевые кухни, проходили эстафеты, викторины и мастер-классы. Например, в Лосиноостровском районе для детей организовали мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц, а в Головинском горожане играли в городки и участвовали в спортивных эстафетах", - подчеркнул мэр.
https://realty.ria.ru/20240418/subbotniki-1939547845.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941364401_25:0:913:666_1920x0_80_0_0_8e2224c14b059dae8295334e501340aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
В Москве более миллиона человек приняли участие во втором субботнике
Собянин: 1,04 миллиона человек приняли участие во втором субботнике в Москве