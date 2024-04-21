https://ria.ru/20240421/strelba-1941319608.html

В Улан-Удэ произошел конфликт со стрельбой рядом с ночным клубом

В Улан-Удэ произошел конфликт со стрельбой рядом с ночным клубом - РИА Новости, 21.04.2024

В Улан-Удэ произошел конфликт со стрельбой рядом с ночным клубом

Полицейские в Улан-Удэ разыскивают участников потасовки со стрельбой из травматического оружия, при которой ранило одного человека, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T10:32

2024-04-21T10:32

2024-04-21T10:34

происшествия

улан-удэ

специальная военная операция на украине

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 21 апр – РИА Новости. Полицейские в Улан-Удэ разыскивают участников потасовки со стрельбой из травматического оружия, при которой ранило одного человека, сообщает пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале. По данным полиции, инцидент произошел утром в воскресенье около дома номер 9 на улице Сахьяновой в Улан-Удэ. "По предварительным данным, между неустановленными лицами произошел конфликт, в ходе которого двое из участвующих произвели несколько выстрелов из огнестрельного травматического оружия, после чего скрылись в неизвестном направлении. За помощью в больницу обратился один человек. Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей фигурантов происшествия", - говорится в сообщении. Прокуратура по данному факту начала проверку. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В соцсетях распространилось видео, снятое видеорегистратором недалеко от ночного клуба. По кадрам видно, как несколько мужчин убегают при звуках выстрелов, один из них падает на асфальт.

https://ria.ru/20240123/strelba-1923095193.html

улан-удэ

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, улан-удэ, республика бурятия