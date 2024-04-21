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В Улан-Удэ произошел конфликт со стрельбой рядом с ночным клубом - РИА Новости, 21.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:32 21.04.2024 (обновлено: 10:34 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/strelba-1941319608.html
В Улан-Удэ произошел конфликт со стрельбой рядом с ночным клубом
В Улан-Удэ произошел конфликт со стрельбой рядом с ночным клубом - РИА Новости, 21.04.2024
В Улан-Удэ произошел конфликт со стрельбой рядом с ночным клубом
Полицейские в Улан-Удэ разыскивают участников потасовки со стрельбой из травматического оружия, при которой ранило одного человека, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T10:32
2024-04-21T10:34
происшествия
улан-удэ
специальная военная операция на украине
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 21 апр – РИА Новости. Полицейские в Улан-Удэ разыскивают участников потасовки со стрельбой из травматического оружия, при которой ранило одного человека, сообщает пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале. По данным полиции, инцидент произошел утром в воскресенье около дома номер 9 на улице Сахьяновой в Улан-Удэ. "По предварительным данным, между неустановленными лицами произошел конфликт, в ходе которого двое из участвующих произвели несколько выстрелов из огнестрельного травматического оружия, после чего скрылись в неизвестном направлении. За помощью в больницу обратился один человек. Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей фигурантов происшествия", - говорится в сообщении. Прокуратура по данному факту начала проверку. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В соцсетях распространилось видео, снятое видеорегистратором недалеко от ночного клуба. По кадрам видно, как несколько мужчин убегают при звуках выстрелов, один из них падает на асфальт.
https://ria.ru/20240123/strelba-1923095193.html
улан-удэ
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происшествия, улан-удэ, республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, Специальная военная операция на Украине, Республика Бурятия
В Улан-Удэ произошел конфликт со стрельбой рядом с ночным клубом

В Улан-Удэ полиция разыскивает участников конфликта со стрельбой из травмата

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 21 апр – РИА Новости. Полицейские в Улан-Удэ разыскивают участников потасовки со стрельбой из травматического оружия, при которой ранило одного человека, сообщает пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале.
По данным полиции, инцидент произошел утром в воскресенье около дома номер 9 на улице Сахьяновой в Улан-Удэ.
"По предварительным данным, между неустановленными лицами произошел конфликт, в ходе которого двое из участвующих произвели несколько выстрелов из огнестрельного травматического оружия, после чего скрылись в неизвестном направлении. За помощью в больницу обратился один человек. Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей фигурантов происшествия", - говорится в сообщении.
Прокуратура по данному факту начала проверку. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В соцсетях распространилось видео, снятое видеорегистратором недалеко от ночного клуба. По кадрам видно, как несколько мужчин убегают при звуках выстрелов, один из них падает на асфальт.
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