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При стрельбе на вечеринке в Теннесси погибли два человека, 14 ранены - РИА Новости, 21.04.2024
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07:00 21.04.2024 (обновлено: 07:46 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/strelba-1941301857.html
При стрельбе на вечеринке в Теннесси погибли два человека, 14 ранены
При стрельбе на вечеринке в Теннесси погибли два человека, 14 ранены - РИА Новости, 21.04.2024
При стрельбе на вечеринке в Теннесси погибли два человека, 14 ранены
По меньшей мере два человека погибли, еще 14 пострадали при стрельбе на вечеринке в городе Мемфис в американском штате Теннесси, сообщила городская полиция. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T07:00
2024-04-21T07:46
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще 14 пострадали при стрельбе на вечеринке в городе Мемфис в американском штате Теннесси, сообщила городская полиция.Полицейские выехали на вызов о стрельбе в 19.19 (03.19 мск). Согласно заявлению, инцидент произошел на уличной вечеринке, на проведение которой у участников не было разрешения. Всего на мероприятии были около 200-300 человек."На месте полицейские обнаружили пять жертв с явными огнестрельными ранениями, из них троих госпитализировали в местные больницы в тяжелом состоянии, а двое мужчин были объявлены погибшими", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в соцсети Х.Кроме того, еще 11 пострадавших обратились в больницы самостоятельно. "Общее число жертв составило 16 человек", — подытожили в полиции.
https://ria.ru/20240402/shkola-1937334159.html
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теннесси, в мире, мемфис
Теннесси, В мире, Мемфис
При стрельбе на вечеринке в Теннесси погибли два человека, 14 ранены

Полиция Мемфиса: при стрельбе на вечеринке погибли два человека, 14 пострадали

© AP Photo / Geneva HeffernanПолиция на месте стрельбы в ночном клубе в Колорадо-Спрингс
Полиция на месте стрельбы в ночном клубе в Колорадо-Спрингс - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Geneva Heffernan
Полиция на месте стрельбы в ночном клубе в Колорадо-Спрингс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще 14 пострадали при стрельбе на вечеринке в городе Мемфис в американском штате Теннесси, сообщила городская полиция.
Полицейские выехали на вызов о стрельбе в 19.19 (03.19 мск). Согласно заявлению, инцидент произошел на уличной вечеринке, на проведение которой у участников не было разрешения. Всего на мероприятии были около 200-300 человек.
Финская полиция недалеко от школы Виертола, где произошел инцидент со стрельбой. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Стрельбу в финской школе расследуют как убийство
2 апреля, 13:50
"На месте полицейские обнаружили пять жертв с явными огнестрельными ранениями, из них троих госпитализировали в местные больницы в тяжелом состоянии, а двое мужчин были объявлены погибшими", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в соцсети Х.
Кроме того, еще 11 пострадавших обратились в больницы самостоятельно. "Общее число жертв составило 16 человек", — подытожили в полиции.
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