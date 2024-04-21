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При стрельбе на вечеринке в Теннесси погибли два человека, 14 ранены
При стрельбе на вечеринке в Теннесси погибли два человека, 14 ранены - РИА Новости, 21.04.2024
При стрельбе на вечеринке в Теннесси погибли два человека, 14 ранены
По меньшей мере два человека погибли, еще 14 пострадали при стрельбе на вечеринке в городе Мемфис в американском штате Теннесси, сообщила городская полиция. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T07:00
2024-04-21T07:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще 14 пострадали при стрельбе на вечеринке в городе Мемфис в американском штате Теннесси, сообщила городская полиция.Полицейские выехали на вызов о стрельбе в 19.19 (03.19 мск). Согласно заявлению, инцидент произошел на уличной вечеринке, на проведение которой у участников не было разрешения. Всего на мероприятии были около 200-300 человек."На месте полицейские обнаружили пять жертв с явными огнестрельными ранениями, из них троих госпитализировали в местные больницы в тяжелом состоянии, а двое мужчин были объявлены погибшими", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в соцсети Х.Кроме того, еще 11 пострадавших обратились в больницы самостоятельно. "Общее число жертв составило 16 человек", — подытожили в полиции.
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При стрельбе на вечеринке в Теннесси погибли два человека, 14 ранены
Полиция Мемфиса: при стрельбе на вечеринке погибли два человека, 14 пострадали
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще 14 пострадали при стрельбе на вечеринке в городе Мемфис в американском штате Теннесси, сообщила городская полиция.
Полицейские выехали на вызов о стрельбе в 19.19 (03.19 мск). Согласно заявлению, инцидент произошел на уличной вечеринке, на проведение которой у участников не было разрешения. Всего на мероприятии были около 200-300 человек.
"На месте полицейские обнаружили пять жертв с явными огнестрельными ранениями, из них троих госпитализировали в местные больницы в тяжелом состоянии, а двое мужчин были объявлены погибшими", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в соцсети Х.
Кроме того, еще 11 пострадавших обратились в больницы самостоятельно. "Общее число жертв составило 16 человек", — подытожили в полиции.