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В конгрессе США объяснили, чем обернется одобрение помощи Украине

В конгрессе США объяснили, чем обернется одобрение помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024

В конгрессе США объяснили, чем обернется одобрение помощи Украине

Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон рассказал, почему новый пакет помощи Украине и другим странам невыгоден США, пишет The Hill. "Мы собираемся РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T12:17

2024-04-21T12:17

2024-04-21T12:18

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон рассказал, почему новый пакет помощи Украине и другим странам невыгоден США, пишет The Hill. "Мы собираемся и дальше закладывать и грабить будущее наших детей — более чем на сто миллиардов долларов. Мы тратим около 900 миллиардов на оборону, но каждый раз, когда предпринимаются какие-то оборонительные действия, кажется, что нам нужно пойти на дополнительные меры", — сказал он. Джонсон добавил, что в первую очередь нужно обеспечить безопасность собственных границ, прежде чем тратить такие суммы.Свое заявление он сделал незадолго до принятия законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение палаты представителей о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.

https://ria.ru/20240421/metally-1941128085.html

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в мире, украина, сша, конгресс сша, рон джонсон