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В конгрессе США объяснили, чем обернется одобрение помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024
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12:17 21.04.2024 (обновлено: 12:18 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/ssha-1941328209.html
В конгрессе США объяснили, чем обернется одобрение помощи Украине
В конгрессе США объяснили, чем обернется одобрение помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024
В конгрессе США объяснили, чем обернется одобрение помощи Украине
Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон рассказал, почему новый пакет помощи Украине и другим странам невыгоден США, пишет The Hill. "Мы собираемся РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T12:17
2024-04-21T12:18
в мире
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сша
конгресс сша
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон рассказал, почему новый пакет помощи Украине и другим странам невыгоден США, пишет The Hill. "Мы собираемся и дальше закладывать и грабить будущее наших детей — более чем на сто миллиардов долларов. Мы тратим около 900 миллиардов на оборону, но каждый раз, когда предпринимаются какие-то оборонительные действия, кажется, что нам нужно пойти на дополнительные меры", — сказал он. Джонсон добавил, что в первую очередь нужно обеспечить безопасность собственных границ, прежде чем тратить такие суммы.Свое заявление он сделал незадолго до принятия законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение палаты представителей о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
https://ria.ru/20240421/metally-1941128085.html
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в мире, украина, сша, конгресс сша, рон джонсон
В мире, Украина, США, Конгресс США, Рон Джонсон
В конгрессе США объяснили, чем обернется одобрение помощи Украине

Сенатор Джонсон: помощь Украине крадет будущее американских детей

© AP Photo / Mark TenallyЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон рассказал, почему новый пакет помощи Украине и другим странам невыгоден США, пишет The Hill.

"Мы собираемся и дальше закладывать и грабить будущее наших детей — более чем на сто миллиардов долларов. Мы тратим около 900 миллиардов на оборону, но каждый раз, когда предпринимаются какие-то оборонительные действия, кажется, что нам нужно пойти на дополнительные меры", — сказал он.
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Джонсон добавил, что в первую очередь нужно обеспечить безопасность собственных границ, прежде чем тратить такие суммы.
Свое заявление он сделал незадолго до принятия законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение палаты представителей о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
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