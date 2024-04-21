В конгрессе США объяснили, чем обернется одобрение помощи Украине
Сенатор Джонсон: помощь Украине крадет будущее американских детей
© AP Photo / Mark TenallyЗдание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон рассказал, почему новый пакет помощи Украине и другим странам невыгоден США, пишет The Hill.
"Мы собираемся и дальше закладывать и грабить будущее наших детей — более чем на сто миллиардов долларов. Мы тратим около 900 миллиардов на оборону, но каждый раз, когда предпринимаются какие-то оборонительные действия, кажется, что нам нужно пойти на дополнительные меры", — сказал он.
"Мы собираемся и дальше закладывать и грабить будущее наших детей — более чем на сто миллиардов долларов. Мы тратим около 900 миллиардов на оборону, но каждый раз, когда предпринимаются какие-то оборонительные действия, кажется, что нам нужно пойти на дополнительные меры", — сказал он.
Джонсон добавил, что в первую очередь нужно обеспечить безопасность собственных границ, прежде чем тратить такие суммы.
Свое заявление он сделал незадолго до принятия законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение палаты представителей о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
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