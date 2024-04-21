https://ria.ru/20240421/ssha-1941309513.html

Харьков и Донбасс. В США сделали неожиданное заявление о России

Харьков и Донбасс. В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 21.04.2024

Харьков и Донбасс. В США сделали неожиданное заявление о России

Российская армия уже летом достигнет значительных успехов на нескольких направлениях, что вызовет серьезное беспокойство сторонников Киева, заявил бывший... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T08:50

2024-04-21T08:50

2024-04-21T08:50

украина

россия

харьков

дмитрий полянский

сергей лавров

скотт риттер

нато

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российская армия уже летом достигнет значительных успехов на нескольких направлениях, что вызовет серьезное беспокойство сторонников Киева, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети Х."В июле, когда последняя военная техника, закупленная для Украины на выделенные Конгрессом деньги, будет уничтожена Россией, а Украине придется похоронить еще 100 000 солдат, когда российские войска окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса, все клавиатурные воины по обе стороны Атлантики <…> забьют коллективную тревогу", — написал он.Риттер добавил, что сторонники Украины будут требовать накачивать Киев деньгами американских налогоплательщиков, а Конгресс будет угождать им, пока на Украине уже не останется тех, кто сможет воевать.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявлял, что новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941077500.html

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

украина

россия

харьков

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украина, россия, харьков, дмитрий полянский, сергей лавров, скотт риттер, нато, оон