https://ria.ru/20240421/ssha-1941299904.html
Американцы пришли в ярость из-за новой помощи Украине
Американцы пришли в ярость из-за новой помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024
Американцы пришли в ярость из-за новой помощи Украине
Зрители американского телеканала NBC негативно отреагировали на одобрение палатой представителей конгресса США пакета поддержки иностранным партнерам США,... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T06:02
2024-04-21T06:02
2024-04-21T06:02
в мире
украина
сша
израиль
мария захарова
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Зрители американского телеканала NBC негативно отреагировали на одобрение палатой представителей конгресса США пакета поддержки иностранным партнерам США, включающего помощь Украине.В субботу нижняя палата конгресса приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Киеву. Кроме того, был одобрен законопроект о выделении Израилю 26,38 миллиарда долларов и еще 8,12 миллиарда долларов союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Сюжет NBC в YouTube, посвященный решению конгрессменов, вызвал резкую реакцию пользователей."Никаких больше денег для Украины, Израиля или Тайваня. Сначала помогите американцам", — потребовал @texajp1946."Так мы можем позволить себе отправить Украине еще 60 миллиардов! Но мы не можем выделить пять миллиардов на нашу собственную границу!?" – возмутился @maternst1."Палата представителей приняла законопроект об иностранной помощи... Как насчет того, чтобы они приняли законопроект об помощи американцам. Миллионам американцев, включая пожилых людей с низким доходом и бездомных ветеранов, действительно не помешала бы небольшая финансовая помощь", — указала @nancyscarano9674."Любой законопроект, принятый по выходным, почти никогда не приносит пользы американцам и всегда выгоден этим мошенникам", — заметил @kH1laDi."Есть какой-нибудь законопроект, который поможет трудолюбивым американцам?" — задался вопросом @pfall4057."Прекратите отправлять наши деньги за границу!" — потребовал @reddragonstudios1."Огромная победа для военно-промышленного комплекса. Но не для простых граждан из рабочего класса", — констатировал @goatrockhunters8000.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления, выделение помощи Киеву — прямое спонсирование террористической деятельности.
https://ria.ru/20240421/kongress-1941289321.html
https://ria.ru/20240421/mask-1941293496.html
https://ria.ru/20240421/pomosch_ukraine-1941290252.html
украина
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, израиль, мария захарова, конгресс сша
В мире, Украина, США, Израиль, Мария Захарова, Конгресс США
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости.
Зрители американского телеканала NBC
негативно отреагировали на одобрение палатой представителей конгресса США пакета поддержки иностранным партнерам США, включающего помощь Украине.
В субботу нижняя палата конгресса приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Киеву. Кроме того, был одобрен законопроект о выделении Израилю
26,38 миллиарда долларов и еще 8,12 миллиарда долларов союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань
.
Сюжет NBC в YouTube, посвященный решению конгрессменов, вызвал резкую реакцию пользователей.
"Никаких больше денег для Украины, Израиля или Тайваня. Сначала помогите американцам", — потребовал @texajp1946.
"Так мы можем позволить себе отправить Украине еще 60 миллиардов! Но мы не можем выделить пять миллиардов на нашу собственную границу!?" – возмутился @maternst1.
"Палата представителей приняла законопроект об иностранной помощи... Как насчет того, чтобы они приняли законопроект об помощи американцам. Миллионам американцев, включая пожилых людей с низким доходом и бездомных ветеранов, действительно не помешала бы небольшая финансовая помощь", — указала @nancyscarano9674.
"Любой законопроект, принятый по выходным, почти никогда не приносит пользы американцам и всегда выгоден этим мошенникам", — заметил @kH1laDi.
"Есть какой-нибудь законопроект, который поможет трудолюбивым американцам?" — задался вопросом @pfall4057.
"Прекратите отправлять наши деньги за границу!" — потребовал @reddragonstudios1.
"Огромная победа для военно-промышленного комплекса. Но не для простых граждан из рабочего класса", — констатировал @goatrockhunters8000.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
ранее заявила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления, выделение помощи Киеву — прямое спонсирование террористической деятельности.