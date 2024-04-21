https://ria.ru/20240421/ssha-1941299904.html

Американцы пришли в ярость из-за новой помощи Украине

Американцы пришли в ярость из-за новой помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024

Американцы пришли в ярость из-за новой помощи Украине

Зрители американского телеканала NBC негативно отреагировали на одобрение палатой представителей конгресса США пакета поддержки иностранным партнерам США,... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T06:02

2024-04-21T06:02

2024-04-21T06:02

в мире

украина

сша

израиль

мария захарова

конгресс сша

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Зрители американского телеканала NBC негативно отреагировали на одобрение палатой представителей конгресса США пакета поддержки иностранным партнерам США, включающего помощь Украине.В субботу нижняя палата конгресса приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Киеву. Кроме того, был одобрен законопроект о выделении Израилю 26,38 миллиарда долларов и еще 8,12 миллиарда долларов союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Сюжет NBC в YouTube, посвященный решению конгрессменов, вызвал резкую реакцию пользователей."Никаких больше денег для Украины, Израиля или Тайваня. Сначала помогите американцам", — потребовал @texajp1946."Так мы можем позволить себе отправить Украине еще 60 миллиардов! Но мы не можем выделить пять миллиардов на нашу собственную границу!?" – возмутился @maternst1."Палата представителей приняла законопроект об иностранной помощи... Как насчет того, чтобы они приняли законопроект об помощи американцам. Миллионам американцев, включая пожилых людей с низким доходом и бездомных ветеранов, действительно не помешала бы небольшая финансовая помощь", — указала @nancyscarano9674."Любой законопроект, принятый по выходным, почти никогда не приносит пользы американцам и всегда выгоден этим мошенникам", — заметил @kH1laDi."Есть какой-нибудь законопроект, который поможет трудолюбивым американцам?" — задался вопросом @pfall4057."Прекратите отправлять наши деньги за границу!" — потребовал @reddragonstudios1."Огромная победа для военно-промышленного комплекса. Но не для простых граждан из рабочего класса", — констатировал @goatrockhunters8000.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления, выделение помощи Киеву — прямое спонсирование террористической деятельности.

https://ria.ru/20240421/kongress-1941289321.html

https://ria.ru/20240421/mask-1941293496.html

https://ria.ru/20240421/pomosch_ukraine-1941290252.html

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в мире, украина, сша, израиль, мария захарова, конгресс сша