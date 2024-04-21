https://ria.ru/20240421/ssha-1941295414.html

Депутат сравнил США с аферистами из "МММ"

Депутат сравнил США с аферистами из "МММ" - РИА Новости, 21.04.2024

Депутат сравнил США с аферистами из "МММ"

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал США, после решения о конфискации активов РФ, международными... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T03:55

2024-04-21T03:55

2024-04-21T04:14

сша

россия

украина

михаил шеремет

ммм

госдума рф

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал США, после решения о конфискации активов РФ, международными аферистами, сродни финансовой пирамиде "МММ". Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения. "Это похоже на игру ва-банк и террористическую фанфаронаду, направленную на подрыв и полную дискредитацию международной банковской системы, всецело держащейся на двух китах: гарантиях и стабильности. Теперь же Запад, разорвав устоявшиеся шаблоны, ждёт крах и хаос, ведь они публично стали международными аферистами сродни известной пирамиде МММ", - сказал Шеремет. По его словам, своим решением США разрушили все международные финансовые обязательства. "Сегодня бумага становится дороже напечатанных на ней долларов и евро. Уверен, что вскоре коллективный Запад утонет, захлебнувшись в критической массе ничем не обеспеченных собственных валютах, предсказуемо превратившихся в осенние листья под ногами", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240421/polyanskiy-1941294905.html

https://ria.ru/20240420/zakonoproekt-1941269887.html

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сша, россия, украина, михаил шеремет, ммм, госдума рф, санкции в отношении россии