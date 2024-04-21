https://ria.ru/20240421/ssha-1941295201.html

СМИ: в Европе ополчились на США из-за России

СМИ: в Европе ополчились на США из-за России - РИА Новости, 21.04.2024

СМИ: в Европе ополчились на США из-за России

Европейские чиновники возмущены настойчивостью США в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины, полагая, что ответ Москвы затронет в первую... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T03:47

2024-04-21T03:47

2024-04-21T10:03

в мире

украина

россия

сша

джанет йеллен

сергей лавров

евросоюз

всемирный банк

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Европейские чиновники возмущены настойчивостью США в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины, полагая, что ответ Москвы затронет в первую очередь ЕС, а не Штаты, пишет газета The Washington Post.По информации издания, на ежегодных заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе, американские чиновники оказывали давление на сопротивляющихся европейских коллег в вопросе использования заблокированных российских активов. Министр финансов США Джанет Йеллен встречалась с европейцами в надежде достичь компромисса.Тем не менее, отмечается в статье, чиновники из ЕС отказываются конфисковать российские активы, опасаясь, что это может нарушить международное право, подорвать доверие к евро у инвесторов и спровоцировать ответные меры со стороны России."Европейские чиновники также возмущены настойчивостью Америки в том, что они считают рискованным курсом, когда они держат подавляющее большинством активов и любые ответные действия России, вероятно, обрушатся на Европу, а не на Соединенные Штаты", — утверждает WP.При этом представитель американского Минфина на условиях анонимности заявил изданию, что ведомство считает российские суверенные активы "устойчивым средне- и долгосрочным решением" проблемы финансирования Украины.Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект о конфискации российских активов России в пользу Украины. Документ включает в себя запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Брюсселе обсуждают возможность использования этих средств для финансирования восстановления Украины. Но Европейский центробанк предупреждал, что это грозит репутационными рисками для евро, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", а Россия обязательно ответит на конфискацию активов.

https://ria.ru/20240419/konfiskatsiya-1941088004.html

https://ria.ru/20240421/kongress-1941289321.html

https://ria.ru/20240420/senator-1941277364.html

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россия

сша

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в мире, украина, россия, сша, джанет йеллен, сергей лавров, евросоюз, всемирный банк, g7