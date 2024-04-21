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СМИ: в Европе ополчились на США из-за России - РИА Новости, 21.04.2024
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03:47 21.04.2024 (обновлено: 10:03 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/ssha-1941295201.html
СМИ: в Европе ополчились на США из-за России
СМИ: в Европе ополчились на США из-за России - РИА Новости, 21.04.2024
СМИ: в Европе ополчились на США из-за России
Европейские чиновники возмущены настойчивостью США в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины, полагая, что ответ Москвы затронет в первую... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T03:47
2024-04-21T10:03
в мире
украина
россия
сша
джанет йеллен
сергей лавров
евросоюз
всемирный банк
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Европейские чиновники возмущены настойчивостью США в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины, полагая, что ответ Москвы затронет в первую очередь ЕС, а не Штаты, пишет газета The Washington Post.По информации издания, на ежегодных заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе, американские чиновники оказывали давление на сопротивляющихся европейских коллег в вопросе использования заблокированных российских активов. Министр финансов США Джанет Йеллен встречалась с европейцами в надежде достичь компромисса.Тем не менее, отмечается в статье, чиновники из ЕС отказываются конфисковать российские активы, опасаясь, что это может нарушить международное право, подорвать доверие к евро у инвесторов и спровоцировать ответные меры со стороны России.&quot;Европейские чиновники также возмущены настойчивостью Америки в том, что они считают рискованным курсом, когда они держат подавляющее большинством активов и любые ответные действия России, вероятно, обрушатся на Европу, а не на Соединенные Штаты&quot;, — утверждает WP.При этом представитель американского Минфина на условиях анонимности заявил изданию, что ведомство считает российские суверенные активы "устойчивым средне- и долгосрочным решением" проблемы финансирования Украины.Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект о конфискации российских активов России в пользу Украины. Документ включает в себя запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Брюсселе обсуждают возможность использования этих средств для финансирования восстановления Украины. Но Европейский центробанк предупреждал, что это грозит репутационными рисками для евро, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", а Россия обязательно ответит на конфискацию активов.
https://ria.ru/20240419/konfiskatsiya-1941088004.html
https://ria.ru/20240421/kongress-1941289321.html
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в мире, украина, россия, сша, джанет йеллен, сергей лавров, евросоюз, всемирный банк, g7
В мире, Украина, Россия, США, Джанет Йеллен, Сергей Лавров, Евросоюз, Всемирный банк, G7
СМИ: в Европе ополчились на США из-за России

WP: в ЕС недовольны стремлением США конфисковать российские активы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Европейские чиновники возмущены настойчивостью США в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины, полагая, что ответ Москвы затронет в первую очередь ЕС, а не Штаты, пишет газета The Washington Post.
По информации издания, на ежегодных заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе, американские чиновники оказывали давление на сопротивляющихся европейских коллег в вопросе использования заблокированных российских активов. Министр финансов США Джанет Йеллен встречалась с европейцами в надежде достичь компромисса.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
МИД России пообещал ответ в случае конфискации активов Западом
19 апреля, 16:18
Тем не менее, отмечается в статье, чиновники из ЕС отказываются конфисковать российские активы, опасаясь, что это может нарушить международное право, подорвать доверие к евро у инвесторов и спровоцировать ответные меры со стороны России.
«

"Европейские чиновники также возмущены настойчивостью Америки в том, что они считают рискованным курсом, когда они держат подавляющее большинством активов и любые ответные действия России, вероятно, обрушатся на Европу, а не на Соединенные Штаты", — утверждает WP.

При этом представитель американского Минфина на условиях анонимности заявил изданию, что ведомство считает российские суверенные активы "устойчивым средне- и долгосрочным решением" проблемы финансирования Украины.
Палата представителей конгресса США - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
В конгрессе разразился скандал во время голосования по Украине
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Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект о конфискации российских активов России в пользу Украины. Документ включает в себя запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Брюсселе обсуждают возможность использования этих средств для финансирования восстановления Украины. Но Европейский центробанк предупреждал, что это грозит репутационными рисками для евро, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", а Россия обязательно ответит на конфискацию активов.
Москва - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Сенатор: конфискация активов России в США открывает "ящик Пандоры"
Вчера, 21:42
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжанет ЙелленСергей ЛавровЕвросоюзВсемирный банкG7
 
 
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