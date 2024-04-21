СМИ: в Европе ополчились на США из-за России
WP: в ЕС недовольны стремлением США конфисковать российские активы
Флаги США и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Европейские чиновники возмущены настойчивостью США в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины, полагая, что ответ Москвы затронет в первую очередь ЕС, а не Штаты, пишет газета The Washington Post.
По информации издания, на ежегодных заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе, американские чиновники оказывали давление на сопротивляющихся европейских коллег в вопросе использования заблокированных российских активов. Министр финансов США Джанет Йеллен встречалась с европейцами в надежде достичь компромисса.
МИД России пообещал ответ в случае конфискации активов Западом
19 апреля, 16:18
Тем не менее, отмечается в статье, чиновники из ЕС отказываются конфисковать российские активы, опасаясь, что это может нарушить международное право, подорвать доверие к евро у инвесторов и спровоцировать ответные меры со стороны России.
«
"Европейские чиновники также возмущены настойчивостью Америки в том, что они считают рискованным курсом, когда они держат подавляющее большинством активов и любые ответные действия России, вероятно, обрушатся на Европу, а не на Соединенные Штаты", — утверждает WP.
При этом представитель американского Минфина на условиях анонимности заявил изданию, что ведомство считает российские суверенные активы "устойчивым средне- и долгосрочным решением" проблемы финансирования Украины.
Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект о конфискации российских активов России в пользу Украины. Документ включает в себя запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.
В Брюсселе обсуждают возможность использования этих средств для финансирования восстановления Украины. Но Европейский центробанк предупреждал, что это грозит репутационными рисками для евро, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", а Россия обязательно ответит на конфискацию активов.