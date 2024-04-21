https://ria.ru/20240421/spetsoperatsiya-1941334947.html

Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр

Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр - РИА Новости, 21.04.2024

Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр

Российские военные за сутки уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T13:20

2024-04-21T13:20

2024-04-21T14:11

специальная военная операция на украине

украина

россия

миг-29

с-300пс

безопасность

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в сводке. "В течение суток уничтожены: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Ольга Фомченкова

украина, россия, миг-29, с-300пс, безопасность