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Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр
Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр - РИА Новости, 21.04.2024
Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр
Российские военные за сутки уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T13:20
2024-04-21T13:20
2024-04-21T14:11
специальная военная операция на украине
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миг-29
с-300пс
безопасность
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в сводке. "В течение суток уничтожены: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, миг-29, с-300пс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, МиГ-29, С-300ПС, Безопасность
Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр
МО: ВС России уничтожили МиГ-29 ВСУ на аэродроме Днепр и установку ЗРК С-300ПС