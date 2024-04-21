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Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 21.04.2024 (обновлено: 14:11 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/spetsoperatsiya-1941334947.html
Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр
Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр - РИА Новости, 21.04.2024
Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр
Российские военные за сутки уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T13:20
2024-04-21T14:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
миг-29
с-300пс
безопасность
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в сводке. "В течение суток уничтожены: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, миг-29, с-300пс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, МиГ-29, С-300ПС, Безопасность
Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр

МО: ВС России уничтожили МиГ-29 ВСУ на аэродроме Днепр и установку ЗРК С-300ПС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в сводке.
"В течение суток уничтожены: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМиГ-29С-300ПСБезопасность
 
 
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