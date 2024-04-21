https://ria.ru/20240421/spetsoperatsiya-1941333670.html

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи в ДНР

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 21.04.2024

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи в ДНР

Российские военнослужащие группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли украинским войскам поражение у двух населённых пунктов в ДНР, потери Киева РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T13:11

2024-04-21T13:11

2024-04-21T14:12

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли украинским войскам поражение у двух населённых пунктов в ДНР, потери Киева составили до 100 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери ВСУ при этом составили до 100 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился двух боевых бронированных машин, пяти автомобилей, 155-миллиметровой гаубицы FH-70 производства Великобритании, 122-миллимеировой гаубицы Д-30 и двух станций радиоэлектронной борьбы "Нота".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность