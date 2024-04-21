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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи в ДНР
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 21.04.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи в ДНР
Российские военнослужащие группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли украинским войскам поражение у двух населённых пунктов в ДНР, потери Киева РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T13:11
2024-04-21T13:11
2024-04-21T14:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли украинским войскам поражение у двух населённых пунктов в ДНР, потери Киева составили до 100 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери ВСУ при этом составили до 100 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился двух боевых бронированных машин, пяти автомобилей, 155-миллиметровой гаубицы FH-70 производства Великобритании, 122-миллимеировой гаубицы Д-30 и двух станций радиоэлектронной борьбы "Нота".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи в ДНР
МО РФ: подразделения группировки "Восток" нанесли поражение ВСУ в районах ДНР