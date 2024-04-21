https://ria.ru/20240421/spetsoperatsiya-1941333492.html
Киев из-за действий группировки "Запад" потерял до 50 военных
Киев из-за действий группировки "Запад" потерял до 50 военных - РИА Новости, 21.04.2024
Киев из-за действий группировки "Запад" потерял до 50 военных
Группировка войск "Запад" за сутки уничтожила около 50 военнослужащих Украины, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T13:08
2024-04-21T13:08
2024-04-21T14:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Группировка войск "Запад" за сутки уничтожила около 50 военнослужащих Украины, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоегоровка и Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Оливовского Яра."Противник потерял до 50 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы уничтожены 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", четыре 122-мм гаубицы Д-30, 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев из-за действий группировки "Запад" потерял до 50 военных
МО РФ: Киев в результате действий группировки "Запад" потерял до 50 военных