Рейтинг@Mail.ru
Киев из-за действий группировки "Запад" потерял до 50 военных - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 21.04.2024 (обновлено: 14:13 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/spetsoperatsiya-1941333492.html
Киев из-за действий группировки "Запад" потерял до 50 военных
Киев из-за действий группировки "Запад" потерял до 50 военных - РИА Новости, 21.04.2024
Киев из-за действий группировки "Запад" потерял до 50 военных
Группировка войск "Запад" за сутки уничтожила около 50 военнослужащих Украины, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T13:08
2024-04-21T14:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408762_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_6ea4bfaf7d6b05984ec2c5d81d15db7c.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Группировка войск "Запад" за сутки уничтожила около 50 военнослужащих Украины, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоегоровка и Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Оливовского Яра."Противник потерял до 50 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы уничтожены 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", четыре 122-мм гаубицы Д-30, 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408762_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_411ed45a0fc6877cb05aa829ea5a17e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев из-за действий группировки "Запад" потерял до 50 военных

МО РФ: Киев в результате действий группировки "Запад" потерял до 50 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Группировка войск "Запад" за сутки уничтожила около 50 военнослужащих Украины, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоегоровка и Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Оливовского Яра.
"Противник потерял до 50 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы уничтожены 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", четыре 122-мм гаубицы Д-30, 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала