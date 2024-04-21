https://ria.ru/20240421/spetsoperatsiya-1941333492.html

Киев из-за действий группировки "Запад" потерял до 50 военных

Киев из-за действий группировки "Запад" потерял до 50 военных - РИА Новости, 21.04.2024

Киев из-за действий группировки "Запад" потерял до 50 военных

Группировка войск "Запад" за сутки уничтожила около 50 военнослужащих Украины, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T13:08

2024-04-21T13:08

2024-04-21T14:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

луганская народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Группировка войск "Запад" за сутки уничтожила около 50 военнослужащих Украины, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоегоровка и Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Оливовского Яра."Противник потерял до 50 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы уничтожены 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", четыре 122-мм гаубицы Д-30, 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)