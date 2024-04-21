https://ria.ru/20240421/slutskiy-1941316028.html

Слуцкий прокомментировал выделение нового пакета помощи Украине

Слуцкий прокомментировал выделение нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024

Слуцкий прокомментировал выделение нового пакета помощи Украине

Выделение нового пакета помощи Украине не поможет ей стать ближе к победе, а наоборот убьет ещё тысячи людей и затянет конфликт, сообщил глава комитета ГД по... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T09:44

2024-04-21T09:44

2024-04-21T09:44

специальная военная операция на украине

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Выделение нового пакета помощи Украине не поможет ей стать ближе к победе, а наоборот убьет ещё тысячи людей и затянет конфликт, сообщил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. Сенат США во вторник (23 апреля) начнет голосование по законопроектам о выделении денег союзникам, включая Украину, а также о конфискации российских активов, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер. "Коллективный Запад и Зеленский аплодируют решению Палаты представителей Конгресса США о выделении нового пакета помощи украинскому режиму в размере почти 61 миллиарда долларов США. Новый пакет помощи не спасет, а, наоборот, убьет еще тысячи и тысячи людей, затянет конфликт, принесет еще больше горя и разрухи", - написал Слуцкий. Все средства, которые направят Киеву, а также которые пойдут в американский ВПК, "сгорят в топке геополитической схватки против России", добавил Слуцкий. "Вашингтон и Брюссель уже вкачали в неонацистскую Украину сотни миллиардов долларов. И что? Контрнаступ захлебнулся. Все очевиднее, что Зеленский со своей хунтой обречены на поражение - военное, политическое, да и историческое. Не помогут ни американские деньги, ни грабеж западниками российских активов. Наша победа неизбежна!" - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240421/rogov-1941310852.html

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украина, сша, леонид слуцкий (политик), в мире, россия