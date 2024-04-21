https://ria.ru/20240421/skhema-1941288706.html

Выявлена новая схема мошенничества с приложениями банков

Выявлена новая схема мошенничества с приложениями банков - РИА Новости, 21.04.2024

Выявлена новая схема мошенничества с приложениями банков

Телефонные мошенники предлагают скачать специальное приложение банка, через которое получают доступ к личным данным граждан, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T02:17

2024-04-21T02:17

2024-04-21T02:17

технологии

мошенничество

мошенники

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники предлагают скачать специальное приложение банка, через которое получают доступ к личным данным граждан, рассказал агентству “Прайм” аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин.По его словам, аферисты пользуются сложностями с загрузкой официальных приложений и присылают ссылки, по которым пользователь закачивает вредоносное ПО. Через него злоумышленники получают полноценный доступ к устройству со всеми личными данными.Чтобы этого избежать, следует внимательно относиться к поступающим звонкам. Учтите, что даже самый клиентоориентированный банк не будет обзванивать клиентов с предложением обновить версию его приложения. Обратите внимание и на номер, с которого поступил звонок. Всегда лучше перезвонить в банк самому, даже если мошенники пытаются удержать вас на проводе.Не переходите по ссылкам, полученным из СМС от неизвестных отправителей, а лучше всего ищите официальные источники приложений. Есть сертифицированные российские решения, предлагающие подходящие варианты, заключил Шабалин.

https://ria.ru/20240412/moshenniki-1939479071.html

https://ria.ru/20240406/perevod-1938159529.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, мошенничество, мошенники, россия