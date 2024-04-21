https://ria.ru/20240421/skhema-1941288706.html
Выявлена новая схема мошенничества с приложениями банков
Выявлена новая схема мошенничества с приложениями банков - РИА Новости, 21.04.2024
Выявлена новая схема мошенничества с приложениями банков
Телефонные мошенники предлагают скачать специальное приложение банка, через которое получают доступ к личным данным граждан, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T02:17
2024-04-21T02:17
2024-04-21T02:17
технологии
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россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники предлагают скачать специальное приложение банка, через которое получают доступ к личным данным граждан, рассказал агентству “Прайм” аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин.По его словам, аферисты пользуются сложностями с загрузкой официальных приложений и присылают ссылки, по которым пользователь закачивает вредоносное ПО. Через него злоумышленники получают полноценный доступ к устройству со всеми личными данными.Чтобы этого избежать, следует внимательно относиться к поступающим звонкам. Учтите, что даже самый клиентоориентированный банк не будет обзванивать клиентов с предложением обновить версию его приложения. Обратите внимание и на номер, с которого поступил звонок. Всегда лучше перезвонить в банк самому, даже если мошенники пытаются удержать вас на проводе.Не переходите по ссылкам, полученным из СМС от неизвестных отправителей, а лучше всего ищите официальные источники приложений. Есть сертифицированные российские решения, предлагающие подходящие варианты, заключил Шабалин.
https://ria.ru/20240412/moshenniki-1939479071.html
https://ria.ru/20240406/perevod-1938159529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мошенничество, мошенники, россия
Технологии, Мошенничество, мошенники, Россия
Выявлена новая схема мошенничества с приложениями банков
Аналитик Шабалин: мошенники придумали схему со специальным приложением банка
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Телефонные мошенники предлагают скачать специальное приложение банка, через которое получают доступ к личным данным граждан, рассказал агентству “Прайм”
аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин.
По его словам, аферисты пользуются сложностями с загрузкой официальных приложений и присылают ссылки, по которым пользователь закачивает вредоносное ПО. Через него злоумышленники получают полноценный доступ к устройству со всеми личными данными.
Чтобы этого избежать, следует внимательно относиться к поступающим звонкам. Учтите, что даже самый клиентоориентированный банк не будет обзванивать клиентов с предложением обновить версию его приложения. Обратите внимание и на номер, с которого поступил звонок. Всегда лучше перезвонить в банк самому, даже если мошенники пытаются удержать вас на проводе.
Не переходите по ссылкам, полученным из СМС от неизвестных отправителей, а лучше всего ищите официальные источники приложений. Есть сертифицированные российские решения, предлагающие подходящие варианты, заключил Шабалин.