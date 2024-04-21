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Выявлена новая схема мошенничества с приложениями банков - РИА Новости, 21.04.2024
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02:17 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/skhema-1941288706.html
Выявлена новая схема мошенничества с приложениями банков
Выявлена новая схема мошенничества с приложениями банков - РИА Новости, 21.04.2024
Выявлена новая схема мошенничества с приложениями банков
Телефонные мошенники предлагают скачать специальное приложение банка, через которое получают доступ к личным данным граждан, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T02:17
2024-04-21T02:17
технологии
мошенничество
мошенники
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники предлагают скачать специальное приложение банка, через которое получают доступ к личным данным граждан, рассказал агентству “Прайм” аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин.По его словам, аферисты пользуются сложностями с загрузкой официальных приложений и присылают ссылки, по которым пользователь закачивает вредоносное ПО. Через него злоумышленники получают полноценный доступ к устройству со всеми личными данными.Чтобы этого избежать, следует внимательно относиться к поступающим звонкам. Учтите, что даже самый клиентоориентированный банк не будет обзванивать клиентов с предложением обновить версию его приложения. Обратите внимание и на номер, с которого поступил звонок. Всегда лучше перезвонить в банк самому, даже если мошенники пытаются удержать вас на проводе.Не переходите по ссылкам, полученным из СМС от неизвестных отправителей, а лучше всего ищите официальные источники приложений. Есть сертифицированные российские решения, предлагающие подходящие варианты, заключил Шабалин.
https://ria.ru/20240412/moshenniki-1939479071.html
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технологии, мошенничество, мошенники, россия
Технологии, Мошенничество, мошенники, Россия
Выявлена новая схема мошенничества с приложениями банков

Аналитик Шабалин: мошенники придумали схему со специальным приложением банка

© iStock.com / martin-dmДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© iStock.com / martin-dm
Девушка со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники предлагают скачать специальное приложение банка, через которое получают доступ к личным данным граждан, рассказал агентству “Прайм” аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин.
По его словам, аферисты пользуются сложностями с загрузкой официальных приложений и присылают ссылки, по которым пользователь закачивает вредоносное ПО. Через него злоумышленники получают полноценный доступ к устройству со всеми личными данными.
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Чтобы этого избежать, следует внимательно относиться к поступающим звонкам. Учтите, что даже самый клиентоориентированный банк не будет обзванивать клиентов с предложением обновить версию его приложения. Обратите внимание и на номер, с которого поступил звонок. Всегда лучше перезвонить в банк самому, даже если мошенники пытаются удержать вас на проводе.
Не переходите по ссылкам, полученным из СМС от неизвестных отправителей, а лучше всего ищите официальные источники приложений. Есть сертифицированные российские решения, предлагающие подходящие варианты, заключил Шабалин.
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