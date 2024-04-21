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В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики
В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики - РИА Новости, 21.04.2024
В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики
В подмосковном Наро-Фоминске мужчина случайно застрелил шестилетнюю девочку из пневматической винтовки, сообщили в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:41
2024-04-21T14:41
2024-04-21T16:17
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В подмосковном Наро-Фоминске мужчина случайно застрелил шестилетнюю девочку из пневматической винтовки, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России. "По информации следствия, 20 апреля обвиняемый в беседке на дачном участке у друзей в деревне Мартемьяново в городском округе Наро-Фоминск, где они производили по очереди стрельбу по алюминиевым банкам из пневматического оружия, в момент передачи винтовки по неосторожности произвел выстрел в сторону. В этот момент неподалеку находился ребенок, и пуля попала в область груди девочки", — говорится в публикации. Раненую доставили в хирургическое отделение больницы, но, несмотря на усилия врачей, она умерла. Стрелявшего задержали. Это 52-летний житель Москвы, ему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли пневматическую винтовку, назначили экспертизы.
https://ria.ru/20230301/uvolnenie-1855093070.html
https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html
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происшествия, наро-фоминск, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Наро-Фоминск, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики
СК: в Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики