https://ria.ru/20240421/sk-1941345248.html

В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики

В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики - РИА Новости, 21.04.2024

В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики

В подмосковном Наро-Фоминске мужчина случайно застрелил шестилетнюю девочку из пневматической винтовки, сообщили в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T14:41

2024-04-21T14:41

2024-04-21T16:17

происшествия

наро-фоминск

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В подмосковном Наро-Фоминске мужчина случайно застрелил шестилетнюю девочку из пневматической винтовки, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России. "По информации следствия, 20 апреля обвиняемый в беседке на дачном участке у друзей в деревне Мартемьяново в городском округе Наро-Фоминск, где они производили по очереди стрельбу по алюминиевым банкам из пневматического оружия, в момент передачи винтовки по неосторожности произвел выстрел в сторону. В этот момент неподалеку находился ребенок, и пуля попала в область груди девочки", — говорится в публикации. Раненую доставили в хирургическое отделение больницы, но, несмотря на усилия врачей, она умерла. Стрелявшего задержали. Это 52-летний житель Москвы, ему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли пневматическую винтовку, назначили экспертизы.

https://ria.ru/20230301/uvolnenie-1855093070.html

https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html

наро-фоминск

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, наро-фоминск, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik