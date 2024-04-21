Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 21.04.2024 (обновлено: 16:17 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/sk-1941345248.html
В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики
В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики - РИА Новости, 21.04.2024
В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики
В подмосковном Наро-Фоминске мужчина случайно застрелил шестилетнюю девочку из пневматической винтовки, сообщили в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:41
2024-04-21T16:17
происшествия
наро-фоминск
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия – радио sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В подмосковном Наро-Фоминске мужчина случайно застрелил шестилетнюю девочку из пневматической винтовки, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России. "По информации следствия, 20 апреля обвиняемый в беседке на дачном участке у друзей в деревне Мартемьяново в городском округе Наро-Фоминск, где они производили по очереди стрельбу по алюминиевым банкам из пневматического оружия, в момент передачи винтовки по неосторожности произвел выстрел в сторону. В этот момент неподалеку находился ребенок, и пуля попала в область груди девочки", — говорится в публикации. Раненую доставили в хирургическое отделение больницы, но, несмотря на усилия врачей, она умерла. Стрелявшего задержали. Это 52-летний житель Москвы, ему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли пневматическую винтовку, назначили экспертизы.
https://ria.ru/20230301/uvolnenie-1855093070.html
https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html
наро-фоминск
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, наро-фоминск, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Наро-Фоминск, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики

СК: в Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В подмосковном Наро-Фоминске мужчина случайно застрелил шестилетнюю девочку из пневматической винтовки, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.
"По информации следствия, 20 апреля обвиняемый в беседке на дачном участке у друзей в деревне Мартемьяново в городском округе Наро-Фоминск, где они производили по очереди стрельбу по алюминиевым банкам из пневматического оружия, в момент передачи винтовки по неосторожности произвел выстрел в сторону. В этот момент неподалеку находился ребенок, и пуля попала в область груди девочки", — говорится в публикации.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Омске уволят полицейского, случайно застрелившего коллегу
1 марта 2023, 13:11
Раненую доставили в хирургическое отделение больницы, но, несмотря на усилия врачей, она умерла.
Стрелявшего задержали. Это 52-летний житель Москвы, ему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли пневматическую винтовку, назначили экспертизы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Житель Ленинградской области выстрелил подростку в лоб из пневматики
15 апреля, 19:43
 
ПроисшествияНаро-ФоминскМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия – Радио Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала