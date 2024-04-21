https://ria.ru/20240421/simonyan-1941396388.html

Симоньян допустила, что США будут помогать отправлять наемников на Украину

Симоньян допустила, что США будут помогать отправлять наемников на Украину - РИА Новости, 21.04.2024

Симоньян допустила, что США будут помогать отправлять наемников на Украину

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что США вслед за выделением крупного транша Киеву могут помогать... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T22:38

2024-04-21T22:38

2024-04-21T23:58

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что США вслед за выделением крупного транша Киеву могут помогать и в отправке наемников на Украину, об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Они же ведь сейчас неслучайно во всех своих New York Times и прочих пишут: "Да, это очень здорово, это победа свободы и демократии, что 61 миллиард мы направили. Но ведь там людей не хватает, людей не хватает..." Вы увидите, как в течение недели риторика от "людей не хватает украинцам", перейдет к тому, что "людей должны помочь направить мы", — отметила Симоньян.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240405/nato-1937957438.html

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украина, сша, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), сергей лавров, нато, в мире