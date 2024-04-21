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Симоньян допустила, что США будут помогать отправлять наемников на Украину - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:38 21.04.2024 (обновлено: 23:58 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/simonyan-1941396388.html
Симоньян допустила, что США будут помогать отправлять наемников на Украину
Симоньян допустила, что США будут помогать отправлять наемников на Украину - РИА Новости, 21.04.2024
Симоньян допустила, что США будут помогать отправлять наемников на Украину
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что США вслед за выделением крупного транша Киеву могут помогать... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T22:38
2024-04-21T23:58
специальная военная операция на украине
украина
сша
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маргарита симоньян
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сергей лавров
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что США вслед за выделением крупного транша Киеву могут помогать и в отправке наемников на Украину, об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Они же ведь сейчас неслучайно во всех своих New York Times и прочих пишут: "Да, это очень здорово, это победа свободы и демократии, что 61 миллиард мы направили. Но ведь там людей не хватает, людей не хватает..." Вы увидите, как в течение недели риторика от "людей не хватает украинцам", перейдет к тому, что "людей должны помочь направить мы", — отметила Симоньян.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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украина, сша, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Сергей Лавров, НАТО, В мире
Симоньян допустила, что США будут помогать отправлять наемников на Украину

Симоньян: США после выделения помощи Киеву будут помогать с отправкой наемников

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что США вслед за выделением крупного транша Киеву могут помогать и в отправке наемников на Украину, об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Они же ведь сейчас неслучайно во всех своих New York Times и прочих пишут: "Да, это очень здорово, это победа свободы и демократии, что 61 миллиард мы направили. Но ведь там людей не хватает, людей не хватает..." Вы увидите, как в течение недели риторика от "людей не хватает украинцам", перейдет к тому, что "людей должны помочь направить мы", — отметила Симоньян.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Сергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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