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В России снизились продажи сигарет - РИА Новости, 21.04.2024
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08:06 21.04.2024 (обновлено: 09:35 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/sigarety-1941305545.html
В России снизились продажи сигарет
В России снизились продажи сигарет - РИА Новости, 21.04.2024
В России снизились продажи сигарет
За прошлый год продажи сигарет в России сократились почти в полтора раза, следует из доклада об итогах работы Минздрава, который имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T08:06
2024-04-21T09:35
общество
россия
курение
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. За прошлый год продажи сигарет в России сократились почти в полтора раза, следует из доклада об итогах работы Минздрава, который имеется в распоряжении РИА Новости."Розничные продажи сигарет и папирос (тысяч штук на душу населения): 1,46 в 2022 году, 1,00 за 12 месяцев 2023", — говорится в документе. При этом, отметили в министерстве, за год увеличилась доля людей, ведущих здоровый образ жизни, — с 7,2 до 9,1 на 100 тысяч населения.На коллегии Минздрава, состоявшейся на этой неделе, сообщалось также, что за последние пять лет в России уменьшилось потребление алкоголя: с 9,43 литра этанола на душу населения в 2018 году до 8,44 в 2023-м. Кроме того, россияне стали чаще обращаться в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни — рост в 3,5 раза по сравнению с 2020 годом.По словам главы ведомства Михаила Мурашко, к 2030 году планируется снизить распространенность курения на 18,6 процента, а потребление алкоголя — до 8,4 литра на душу населения.
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общество, россия, курение, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Курение, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России снизились продажи сигарет

Минздрав: продажи сигарет в РФ в 2023 году сократились до 1000 штук на человека

© РИА Новости / Константин ЧалабовПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
Продажа сигарет. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. За прошлый год продажи сигарет в России сократились почти в полтора раза, следует из доклада об итогах работы Минздрава, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Розничные продажи сигарет и папирос (тысяч штук на душу населения): 1,46 в 2022 году, 1,00 за 12 месяцев 2023", — говорится в документе.
При этом, отметили в министерстве, за год увеличилась доля людей, ведущих здоровый образ жизни, — с 7,2 до 9,1 на 100 тысяч населения.
На коллегии Минздрава, состоявшейся на этой неделе, сообщалось также, что за последние пять лет в России уменьшилось потребление алкоголя: с 9,43 литра этанола на душу населения в 2018 году до 8,44 в 2023-м. Кроме того, россияне стали чаще обращаться в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни — рост в 3,5 раза по сравнению с 2020 годом.
По словам главы ведомства Михаила Мурашко, к 2030 году планируется снизить распространенность курения на 18,6 процента, а потребление алкоголя — до 8,4 литра на душу населения.
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