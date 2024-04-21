https://ria.ru/20240421/sigarety-1941305545.html

В России снизились продажи сигарет

В России снизились продажи сигарет - РИА Новости, 21.04.2024

В России снизились продажи сигарет

За прошлый год продажи сигарет в России сократились почти в полтора раза, следует из доклада об итогах работы Минздрава, который имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T08:06

2024-04-21T08:06

2024-04-21T09:35

общество

россия

курение

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. За прошлый год продажи сигарет в России сократились почти в полтора раза, следует из доклада об итогах работы Минздрава, который имеется в распоряжении РИА Новости."Розничные продажи сигарет и папирос (тысяч штук на душу населения): 1,46 в 2022 году, 1,00 за 12 месяцев 2023", — говорится в документе. При этом, отметили в министерстве, за год увеличилась доля людей, ведущих здоровый образ жизни, — с 7,2 до 9,1 на 100 тысяч населения.На коллегии Минздрава, состоявшейся на этой неделе, сообщалось также, что за последние пять лет в России уменьшилось потребление алкоголя: с 9,43 литра этанола на душу населения в 2018 году до 8,44 в 2023-м. Кроме того, россияне стали чаще обращаться в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни — рост в 3,5 раза по сравнению с 2020 годом.По словам главы ведомства Михаила Мурашко, к 2030 году планируется снизить распространенность курения на 18,6 процента, а потребление алкоголя — до 8,4 литра на душу населения.

https://ria.ru/20231130/kurenie-1600509975.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, курение, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)